Boendepersonal - Östervångsskolan, Lund - Specialpedagogiska skolmyndigheten, Östervångsskolan - Vårdarjobb i Lund

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning - oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb Elever som inte kan pendla till och från skolan dagligen erbjuds att bo på våra elevboenden måndag-fredag. I Lund har vi två olika boenden, med 5 elevplatser på varje ställe. Som boendepersonal i vår verksamhet arbetar du för hela elevgruppens bästa, och för att de ska få en meningsfull fritid.

Boendepersonalens ansvarsområde är att stödja elevernas utveckling i nära samverkan och dialog med vårdnadshavare och skolpersonal.Som boendepersonal ska du vara ett stöd för att alla elever ska få samma förutsättningar att utvecklas som en självständig individ i samhället.Du stöder elevernas delaktighet i det sociala samspelet så att alla är delaktiga och känner sig inkluderade.Du arbetar självständigt med alla förekommande sysslor i boendet och i kontakt med övrig skolpersonal.Du skapar en trygg och tillgänglig miljö som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.Anställningen är semestertjänst. Arbetstiden är även schemalagd både dag-, kvälls- och nattetid. Vi har ett rullande schema för att främja att all boendepersonal möts.Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt utveckla vårt boende för att ge eleverna bästa tänkbara miljö.Då teckenspråket är en central och grundläggande del i vår verksamhet så måste du vara teckenspråkskunnig.Du har kunskap om skolans styrdokument då boendet är en del av skolan.Du skapar relationer med eleverna men kan också sätta gränser.Du har generella kunskaper om barns utveckling och olika livsvillkor.Du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka elevernas lärande.Du har erfarenhet av att arbeta med personer med utvecklingsstörning.Du har erfarenhet av att arbeta med barn i skolåldern.Du har kunskap om vardagliga hushållssysslor såsom matlagning och städning.Du har utbildning motsvarande minst barn och fritidsprogrammet.Det är meriterande om:Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn inom skola eller elevboende.Du har grundläggande kunskaper om IT och kan kommunicera via olika digitala kanaler.Du har kunskap om NPF och intellektuell funktionsnedsättning.Personlig lämplighet som kommer att vägas in:Mognad och ansvarstagande.Du är kommunikativDin samarbetsförmåga.Du är initiativtagandeDu arbetar strukturerat.ÖVRIGTIntervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-09 Omfattning: 80% Schemalagd arbetstid, även kvällar och nätter., upphör: Ett vikariat under läsåret 2021/22. Ett vikariat under perioden 2021-08-09--10-31.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02