Boendehandledare- semestervikariat - Gnosjö kommun, Socialförvaltning - Barnskötarjobb i Gnosjö

Gnosjö kommun, Socialförvaltning / Barnskötarjobb / Gnosjö2021-04-06Gnosjö, kommunen med Gnosjöandans mångfald, närhet, samhörighet, delaktighet, samverkan och livskvalitet för alla.Gnosjö kommun är beläget i Jönköpings län där Gislaved, Värnamo och Vaggeryd är närmaste kommungrannar. Vi bildar tillsammans det så kallade GGVV-området och här finns en expansiv småföretagaranda som är unik i Sverige. Gnosjö kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med ca 900 anställda. Vi satsar medvetet på friskvård för all personal. Som arbetsgivare har vi bland de lägsta ohälsotalen i Sverige.Gnosjö kommun är den lilla kommunen med många möjligheter. Här finns en stor bredd i kompetensen och samtidigt en närhet som gör det enkelt att samarbeta över både organisatoriska och professionella gränser. Vi som arbetar i Gnosjö kommun är till för dem som bor, besöker och verkar i Gnosjö och all vår verksamhet syftar till att stödja deras behov. Grunden i vårt medarbetarskap är ansvar, etik, mod och ärlighet. Som medarbetare i Gnosjö är du engagerad och delaktig och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar till initiativrikedom, kreativitet och ansvarstagande.Gnosjö kommun driver ett eget stödboende för barn och unga 16- 20 år. Ett stödboende är ett mer självständigt boende och kan vara aktuellt för unga som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB. Stödboende innebär att den unge har ett eget boende under placeringstiden. Till stödboendet ska det finnas personal med lämplig utbildning. Barnet eller den unge ska få ett individuellt anpassat stöd för att bland annat klara av boendet och få en meningsfull fritid.Är du intresserad av att arbeta hos under sommaren, så tveka inte att söka tjänsten som boendehandledare.2021-04-06Gnosjö kommuns stödboende är ett litet stödboende med 5 platser. Som boendehandledare jobbar du utifrån de placerade ungdomarnas individuella behov. Det handlar både om att finnas tillgänglig för råd och stöd och att ge praktisk hjälp i vardagen. Du jobbar i nära samarbete med ansvarig socialsekreterare och vid behov även med ungdomsbehandlare och fältsekreterare.Vi söker dig som är utbildad stödpedagog, behandlingspedagog, socialpedagog eller har annan kompetens som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Det är givetvis önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga samt att du är väl förtrogen med hur samhället fungerar. Att du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt kan vara en god vuxenförebild är en självklarhet. Du har också en stark tilltro till människors förmåga att utvecklas och ta eget ansvar. Du har en mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du har lätt för att ta initiativ och arbeta självständigt. Arbetet förutsätter således en hög grad av flexibilitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.Vid en eventuell anställning ska utdrag ur misstanke- och belastningsregistret lämnas in.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Du arbetar efter schema dag, kväll och helgtjänstgöring. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. , upphör: Timanställning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Gnosjö kommun, Socialförvaltning5672221