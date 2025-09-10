Boendehandledare
2025-09-10
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker nu en boendehandledare till Kristallens gruppboende. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som boendehandledare på Kristallen arbetar du på en gruppbostad med unga vuxna. Din huvudsakliga placering blir på Kristallen, men arbete kan även ske inom andra verksamheter inom verksamhetsområdet.
Vårt uppdrag är att stötta våra boende till självständighet och en meningsfull fritid.
Du kommer i ditt arbete ha ett nära samarbete med anhöriga och andra verksamheter. Genom att bidra med dina kunskaper och erfarenheter är du också delaktig i utvecklingen av verksamheten. Du medverkar till att brukaren får en meningsfull fritid med aktiviteter som utgår från brukarens önskemål och behov.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat stöttning vid vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien, medicin samt att arbeta aktivt för brukarens personliga utveckling. Du arbetar aktivt med att motivera och uppmuntra de boende.
Din arbetstid kommer att förläggas dag, kväll och natt.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har utbildning från barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet med fördjupning inom funktionshinderomsorg eller utbildning inom pedagogik/psykosociala områden. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Som boendehandledare behöver du kunna arbeta självgående, för oss betyder det att du har förmågan att ta egna initiativ, att ta ansvar för din uppgift samt planera och organisera arbetet. Eftersom brukarnas behov är växlande behöver även du vara flexibel, det innebär att du har förmågan att snabbt ställa om i ditt arbete.
För att trivas i rollen som boendehandledare behöver du ha god pedagogisk förmåga och ett stort tålamod. Du behöver kunna förstå andras perspektiv och sätta dig in i andras situation utan att ta över personens känslor. Eftersom du kommer samarbeta med andra i stor utsträckning är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga. I denna tjänst ingår social dokumentation och annan administration, vilket sker i datamiljö, därför behöver du vara trygg med att använda datorn som ett arbetsredskap.
DIN NYA ARBETSPLATS
Kristallen är en gruppbostad med 6 boendeplatser i centrala Vindeln för unga vuxna. Som boendehandledare hos oss kommer du att bli en del av en kunnig arbetsgrupp och du kommer även att ha kontakt med andra professioner och anhöriga.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Vikariat
Omfattning: 80%
Tillträde: Enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun
