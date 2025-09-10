Bodmontör sökes till Lambertsson
2025-09-10
Vi på Uniflex söker nu en bodmontör till Lambertsson i Västerås med omgående start. Arbetet är förlagt på dagtid.
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantör inom bygg- och industrilösningar.
Du blir till en början anställd hos Uniflex och uthyrd till Lambertsson. Stora möjligheter finns sedan till att anställningen övertas av kund.
Arbetet innebär montering, installation och underhåll av olika typer av bodar inom Mälardalen med utgångspunkt Västerås.
Då arbetet kräver förflyttningar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som bodmontör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter etablering/avetablering samt service av bodar, containrar och vagnar till Lambertssons kunder. Utöver det kommer du även att arbeta med underhåll utav dessa inne på Lambertssons filial.
Vi ser gärna att du har tidigare monteringserfarenhet och att du är praktiskt lagd. Har du erfarenhet av byggbranschen är detta meriterande. För att lyckas i denna rollen har du inga problem med höjder, har god fysik och är inte rädd för att ta för dig.
Vem är du?
Du har ett intresse för bygg och teknik, Du har praktisk erfarenhet från någon form av byggrelaterad bransch och god produktkännedom.
Krav: B-körkort, truckkort a + b
Har Du dessutom heta arbeten, arbete på väg, ställningsbyggarkurs och erfarenhet av servicerelaterat arbete, är det meriterande.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
