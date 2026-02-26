Bodmontör sökes omgående
2026-02-26
Bodmontör sökes för start omgående!
Vi söker nu två drivna och händiga bodmontörer till ett spännande uppdrag i Göteborg med start omgående. Du behöver inte vara utbildad snickare, men du ska vara praktiskt lagd och ha erfarenhet av bygg, montage eller liknande arbete. Truckkort och utbildning i Säkra lyft är krav. Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
I rollen som bodmontör arbetar du med ombyggnation, anpassning och service av bodar och vagnar. Arbetsuppgifterna är varierande och sker både i verkstadsmiljö och ute på projekt. Rollen passar dig som gillar praktiskt arbete och kan lösa problem på plats.
Vi söker dig som:
Är händig och praktiskt lagd
Har truckkort
Har utbildning i Säkra lyft
Har erfarenhet från bygg, verkstad, montering eller liknande - yrkesmässigt eller som hobby
Har B-körkort
Är ansvarstagande, noggrann och samarbetar bra i team
Meriterande:
Utbildning inom bygg
Traversutbildning
Känner du att detta passar dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9765743