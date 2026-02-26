Bodmontör sökes omgående

Prowork Bemanning AB / Montörsjobb / Göteborg
2026-02-26


Bodmontör sökes för start omgående!

Vi söker nu två drivna och händiga bodmontörer till ett spännande uppdrag i Göteborg med start omgående. Du behöver inte vara utbildad snickare, men du ska vara praktiskt lagd och ha erfarenhet av bygg, montage eller liknande arbete. Truckkort och utbildning i Säkra lyft är krav.


2026-02-26

Om tjänsten
I rollen som bodmontör arbetar du med ombyggnation, anpassning och service av bodar och vagnar. Arbetsuppgifterna är varierande och sker både i verkstadsmiljö och ute på projekt. Rollen passar dig som gillar praktiskt arbete och kan lösa problem på plats.

Vi söker dig som:
Är händig och praktiskt lagd
Har truckkort
Har utbildning i Säkra lyft
Har erfarenhet från bygg, verkstad, montering eller liknande - yrkesmässigt eller som hobby
Har B-körkort
Är ansvarstagande, noggrann och samarbetar bra i team

Meriterande:
Utbildning inom bygg
Traversutbildning


Känner du att detta passar dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Jobbnummer
9765743

