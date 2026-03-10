BMA/sjukhusbiolog till vårdcentralslab på Geria Söderköping
2026-03-10
Vill du jobba i laboratoriemedicin med nära vård och för våra medborgare och patienters bästa? Gillar du som vi att möta människor samt utföra provtagningar och analyser för bidra till snabba, kvalitetssäkrade provsvar åt remittenterna? Då är det här jobbet för dig!
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Patientnära laboratoriemedicin (PNL) är en av specialiteterna inom den laboratoriemedicinska verksamheten i Region Östergötland. Vi bedriver en väl utvecklad verksamhet där arbetsmiljön kännetecknas av ansvar, tillit och delaktighet. Vi finns på de flesta av Östergötlands vårdcentraler, samt på provtagningsenheterna på Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset. Inom PNL arbetar idag runt 100 medarbetare. Biomedicinska analytiker, biologer, undersköterskor och laboratorie-instruktörer är några av de yrkeskategorier som är representerade.
Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Primärvårdslaboratorierna och provtagningsenheterna är det viktiga första ledet i vår laboratorie-verksamhet och inom primärvården kommer du arbeta patientnära med provtagning och analysarbete inom bland annat hematologi och koagulation. På primärvårdslabben arbetar du i nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen men den organisatoriska tillhörigheten är PNL som även står för din kompetensutveckling och för labbets kvalitetssäkring och instrumentering. Arbetstiderna hos oss är förmånliga då vi enbart arbetar dagtid, vardagar måndag till fredag, ej helgdagar eller röda dagar.
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker eller sjukhusbiolog och som vill arbeta tillsammans med de engagerade och erfarna medarbetarna inom patientnära laboratoriemedicin Öster.
Arbetsgrupp
Patientnära laboratoriemedicin Öster bemannar och ansvarar för laboratorierna på vårdcentralerna Kolmården, Sandbyhov, Cityhälsan Centrum och Cityhälsan Söder, Geria i Söderköping, Valdemarsvik samt Provtagningsenheten på Vrinnevisjukhuset.
Om dig
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker, sjukhusbiolog eller har motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig och då arbetet innefattar bland annat analys av blodstatus behöver du ha läst hematologi samt koagulation i din utbildning eller som separat kurs.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på vårdcentralslaboratorium, provtagning och analysarbete sedan tidigare. Vi lägger även stor vikt vad gäller dina personliga egenskaper.
Vårt arbete genomsyras av kvalitet och patientsäkerhet vilket ställer höga krav på mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift, för exempelvis kommunikation mellan dig och patient för information och instruktioner samt även för den egna kunskapsinhämtningen i form av metodbeskrivningar och utbildningar för att erhålla de kompetensbevis som krävs för arbete hos oss. Du använder även dina kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Som person är du social, serviceinriktad, flexibel och gillar att möta och hjälpa människor. Du arbetar efter uppsatta riktlinjer och rutiner och arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten och noggrann samt har förmågan att kunna prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi förväntar oss att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer och har en god samarbetsförmåga. Det är också viktigt att du är flexibel och lyhörd. Arbetet kräver en förmåga att utföra självständigt arbete likväl som att arbeta i grupp.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning med tjänsteställe på Geria i Söderköping.
Placeringen är primärt på Geria i Söderköping men det ingår även att bemanna och arbeta på övriga arbetsplatser vid behov då vi alla tillsammans ansvarar för hela verksamheten PNL Öster.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Patientnära laboratoriemedicin Kontakt
Enhetschef Camilla Graversen 010-1047128. Jobbnummer
9789048