Blodcentralen söker chefsjuksköterska - Region Stockholm

Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm2020-05-29Vi söker nu en sjuksköterska som enhetschef till Blodcentralen Hötorget. I nära samarbete med sektionschefen och de övriga enhetscheferna inom sektionen förväntas du löpande utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner.2020-05-29Du har personalansvar för ca 20 medarbetare och rapporterar till sektionschefen. Du säkerställer att det finns rätt kompetens och bemanning och du ger medarbetarna rätt förutsättningar som krävs för arbetet. I uppdraget ingår ansvar för enhetens budget och verksamhetsplan och du har arbetsmiljöansvar för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.Vi sökerDu är en handlingskraftig, driven ledare som är lyhörd för blodgivarnas behov och förväntningar. Service och bemötande är grundstenar och vi arbetar tillsammans för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Uppdraget förutsätter att du är en lagspelare med förmåga att se "helheter" och skapa god stämning och engagemang i ett öppet klimat.Du förväntas vara ett föredöme med ett tydligt och aktivt ledarskap, visa personlig omtanke och motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.KvalifikationerKrav: Legitimerad sjuksköterska. Du har erfarenhet som innefattar medarbetaransvar och dokumenterad erfarenhet av ledning, styrning och/eller förbättringsarbete.Meriterande: Erfarenhet av blodcentralsverksamhet är av intresse, men det är inte ett krav.Välkommen med din ansökan!Beatrice Aspevall Diedrich. Telefon: 08-585 852 02För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. Personligt brev2. CV3. Övriga bilagor (bifogas i förekommande fall)YrkeslegitimationProvanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.Karolinska Universitetslaboratoriet har en nationellt ledande roll inom laboratoriemedicin. Vår kompetens finns inom alla laboratoriemedicinska discipliner. Vi bedriver forskning och utveckling i framkant tillsammans med Karolinska Institutet och med närmare 20 miljoner kliniska analyser årligen utgör vi en central del av sjukvården.Vi är cirka 2300 medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Blodcentralerna i Stockholm, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus samt på närmare 70 provtagningsenheter i öppenvården.Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2020-07-03REGION STOCKHOLM5244136