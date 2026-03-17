Bli vår Servicemarknadschef i Skellefteå!
Bilgruppen i Norr AB / Inköpar- och marknadsjobb / Skellefteå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Skellefteå
2026-03-17
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilgruppen i Norr AB i Skellefteå
, Umeå
, Kramfors
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Ta chansen att leda och utveckla vår servicemarknad i Skellefteå!
Som Servicemarknadschef har du det övergripande ansvaret för vårt servicemarknadsteam och verkstadsdriften. Du skapar förutsättningar för att teamet levererar hög kvalitet, kundnöjdhet och effektiva arbetssätt - samtidigt som du driver utvecklingen av verksamheten framåt.
Vill du kombinera ledarskap, affär och kundupplevelse i en bransch som snabbt ställer om mot elektrifiering? Då kan detta vara rollen för dig.
Bilgruppen i Norr finns representerat i Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Kramfors och Sundsvall. På orterna bedriver vi bilförsäljning, servicemarknad och auktoriserad bilservice med Kia som den röda tråden.
Hos oss får du en central roll i verksamheten där du inte bara leder teamet utan också utvecklar arbetssätt, rutiner och kundupplevelsen.
Om rollen
Som Servicemarknadschef ansvarar du för den dagliga driften och utvecklingen av vår verkstadsverksamhet. Du leder ett team på cirka 10 personer bestående av servicerådgivare, garanti-/reservdelshandläggare och fordonstekniker.
Din uppgift är att skapa rätt förutsättningar för teamet att leverera effektiv service, hög kvalitet och en kundupplevelse i toppklass.
I rollen ingår bland annat att:
Leda, coacha och utveckla teamet i det dagliga arbetet
Säkerställa ett effektivt arbetsflöde och god planering i verkstaden
Följa upp verksamhetens resultat, produktivitet och kvalitet
Arbeta aktivt med kundnöjdhet och serviceupplevelse
Vara en viktig länk mellan servicemarknad, försäljning och övriga delar av organisationen
Bidra till att utveckla rutiner, arbetssätt och verksamheten framåt
Ansvara för personalfrågor, inklusive bl.a. rekrytering, medarbetarsamtal och att skapa en god arbetsmiljö
Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad och du har stor möjlighet att påverka hur verksamheten drivs.
Om dig
Vi söker dig som är en engagerad och närvarande ledare som motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att bygga förtroende hos både kunder och medarbetare. Du trivs i en miljö där tempot stundtals är högt och där samarbete är en viktig framgångsfaktor.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning
Bakgrund som personbilsmekaniker eller annan teknisk erfarenhet inom branschen är meriterande
God administrativ förmåga och vana av att arbeta strukturerat
God datorvana
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Varför ska du välja oss?
Hos oss får du en ledarroll i ett stabilt och växande företag där du får möjlighet att påverka både verksamheten och ditt team.
Vi erbjuder ett varierande arbete i en bransch som just nu genomgår en spännande utveckling mot framtidens mobilitet och elektrifiering.
Hos oss får du:
En ansvarsfull och utvecklande ledarroll
En arbetsplats med engagerade kollegor och god laganda
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Trygga anställningsvillkor genom kollektivavtal
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är 10 april.
Vill du veta mer? Besök gärna våra sociala medier och vår hemsida på www.bgnorr.se
för mer information.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilgruppen i Norr AB
https://bilgruppeninorr.teamtailor.com
Gymnasievägen 14B (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Bilgruppen i Norr
9803675