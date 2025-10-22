Bli vår nästa butiksäljare

Junglia AB / Butikssäljarjobb / Gällivare
2025-10-22


Är du serviceinriktad och gillar att möta människor? Vi söker en butiksäljare till en av våra kunder där du får möjlighet att skapa en positiv upplevelse för varje kundbesök.

Publiceringsdatum
2025-10-22

Arbetsuppgifter
Hjälpa kunder med produkter och ge rådgivning
Kassaarbete och varuexponering
Hålla butiken organiserad och inbjudande

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Startlön: 30 000 kr/mån
Trevliga kollegor och möjlighet att utvecklas inom försäljning

Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande, men viktigast är att du är engagerad, serviceinriktad och vill bidra till en positiv kundupplevelse.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Butiksäljare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
982 21  GÄLLIVARE

Jobbnummer
9569970

