Bli montör i Tierp!

, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Nu söker vi på Clockwork drivna och nyfikna personer för arbete som montör till vår kund i Tierp. Oavsett om du har erfarenhet inom industrin, eller är nyfiken på en ny utmaning i produktionsmiljö vill vi gärna läsa din ansökan!
Som montör arbetar du med att montera ihop komponenter av olika material och storlekar enligt instruktion eller ritning. Montörsarbetet är ett praktiskt arbete där dina händer är ditt främsta arbetsredskap. Du arbetar ofta självständigt där du ansvarar för din station, men du är en del av ett arbetslag som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Arbetstiden är dagtid och uppdraget startar enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av montering eller annat praktiskt arbete, alternativt ett intresse för att lära dig yrket. Du har lätt för att samarbeta och trivs i en produktionsmiljö där både självständighet och lagarbete är viktiga delar. Du blir anställd av Clockwork som konsult och arbetar på uppdrag hos en av våra kunder i Tierp. Som konsult hos oss får du tillgång till ett brett kontaktnät, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka din arbetssituation. Vi erbjuder en trygg anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Dock senast den 5/10-2025. För frågor, kontakta industri.gavle@clwork.se
eller 010-2659888. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
