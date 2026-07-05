Bli Malmaskolans nya lärare i fritidshem, Flens kommun!
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2026-07-05
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VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen – Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar – ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi fritidslärare till Malmaskolans fritidshem.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill vara en del i vår verksamhet som lärare i fritidshem och som kan anpassa verksamheten utifrån elevens behov för att våra elever utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Vi söker dig som är legitimerad fritidslärare, gärna i kombination med ett annat ämne. Du ska ha kunskaper om styrdokument och undervisa utifrån dessa. Du är en viktig pusselbit i arbetet med att möta elevens behov och ge det stöd som behövs för elevens lärande och personliga utveckling. Tillsammans med övrig skolpersonal deltar du aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du förväntas ha ett tydligt ledarskap och förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån situationer och behov.
Din placering blir i vår fritidshemsverksamhet på Malmaskolan. Du blir en nyckelperson i ett engagerat arbetslag där nära samarbete och flexibilitet är nyckeln till framgång. Du förväntas arbeta kollegialt tillsammans med dina kollegor i planering och genomförande av verksamheten. Ni har ett nära samarbete med varandra och med övriga arbetslag samt med andra skolor genom fritidshemmens nätverk.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
förutom kompetenser inom området och en pedagogisk examen,
har goda dokumenterade kunskaper inom pedagogisk verksamhet.
har ett tydligt ledarskap i verksamheten.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT
Kombination med ett praktiskt-estetiskt ämne.
Erfarenhet av att arbeta och bemöta elever med olika behov
Förmåga att bygga goda relationer.
Ser vikten av, och främjar till undervisning i goda lämiljöer.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Malmaskolan F-9 tillsammans med Bettna skola F-6 är de enheter som tillsammans utgör rektorsområdet. Vår grundläggande filosofi är att bygga starka samarbeten och skapa förtroendefulla relationer mellan elever, skola och hem. Vi strävar efter att varje dag präglas av lärande och trygghet för både elever och personal. Malmaskolan F-9 ligger i Malmköping och består av cirka 400 elever och Bettna skola är en liten landsbygdsskola med cirka 65 elever.
Som kollega hos oss blir du en viktig del i ett arbetslag där vi gemensamt strävar efter att driva och utveckla skolan. Du bidrar till att forma en lärandemiljö och meningsfull fritid där varje elev ges möjlighet att nå sina mål. Vi arbetar till stor del med kollegialt lärande då vi ser det som en styrka att dela erfarenheter och kompetenser med varandra och genom det höja kvaliteten på vår undervisning ytterligare.
Vi söker dig som är en engagerad lärare i skola och fritidshem och som brinner för att skapa en meningsfull, stimulerande och trygg lärandemiljö för våra elever under hela den samlade skoldagen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd – och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Stadshuset i Flen ligger bara ett stenkast från tåg- och busstationen.
REDO ATT SÖKA?
Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
Heltid
Vi tillämpar i vissa fall provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning.
(Lönespann: Lag från och med juni 2026).
Vi behöver din ansökan snarast, då intervjuer sker löpande.
Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat arbetstillståndet, i enlighet med utlänningsförordningen.
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det gör du antingen genom att visa pass, eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd – eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens Kommun
(org.nr 212000-0332), https://flen.se/
642 61 MALMKÖPING Arbetsplats
Flen Kommun Jobbnummer
9992792