Bli en del av Helsingborgs bästa sälj-team! - Xellit AB - Säljarjobb i Helsingborg

Xellit AB / Säljarjobb / Helsingborg2021-04-12Xellit är Helsingborgs bästa arbetsplats.Vi är en komplett IT- och kommunikationspartner för svenska företag.Därför har vi samlat alla tjänster och produkter under samma tak och erbjuder våra kunder EN kontaktperson som hanterar alla lösningar på ditt företag.Xellit är NÄSTA GENERATIONS företagsleverantör. Med effektivitet, innovation och nytänk banar vi vägen för svenska företag med fokus på framtiden.Xellit är arbetsplatsen för dig som vill ha en långvarig karriär inom försäljning.För oss handlar säljyrket inte bara om siffror utan även om relationer, både till kunder och medarbetare. Som säljare hos oss bygger du långsiktiga relationer med dina kunder och har ansvar för deras helhetslösningar.Vi jobbar i ett litet och tight team där vi hjälper varandra. Detta leder till stark utveckling både individuellt och i grupp. Du får de bästa förutsättningar för att bli den bästa säljaren du kan bli. Vi fokuserar på kvalité och inte kvantitet.Xellit erbjuder fastlön + provision.Med ansvar för budget och krav på kvalité är det viktigt att ha en rolig arbetsplats som man trivs på. Därför gör vi mycket tillsammans utanför jobb och är som en liten familj. Vi äter, tränar och har roligt tillsammans. Med utgångspunkt på kontoret vid Sundstorget i Helsingborg har vi alltid roliga och spännande aktiviteter nära till hands.Hos oss jobbar Helsingborgs bästa säljare.Har du vad som krävs?Skicka in en ansökan för att följa med på resan.2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-12Xellit ABSundstorget 525221 HELSINGBORG5685452