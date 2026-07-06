Bli en del av Elbyråns team i Vaggeryd!
Onepartnergroup Ggvv AB / Installationselektrikerjobb / Vaggeryd Visa alla installationselektrikerjobb i Vaggeryd
2026-07-06
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Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik?
Hos Elbyrån får du arbeta med varierande uppdrag för företag, industri och privatkunder. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team. Vi värdesätter långsiktiga anställningar och är stolta över att många av våra medarbetare har varit en del av företaget i många år. För att fortsätta stärka vår lokala närvaro ser vi gärna att du bor i närområdet och vill utvecklas tillsammans med oss.
På Elbyrån är kvalitet, kompetens och kundnöjdhet ledstjärnan i varje projekt.
Vi erbjuder tjänster inom el och kommunikation till företag och privatpersoner. Våra ledord är kvalitet, kompetens och miljö vilket löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet.
Vi är det lokala företaget med stor räckvidd. Vår bas finns i Vaggeryd och vi utför uppdrag i hela kommunen med omnejd. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet samt bred kompetens och strävar hela tiden efter att du som kund ska känna dig hundraprocentigt nöjd. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är, service och installation mot industrin, installation i offentliga och privata fastigheter. Vi utför även säkerhets installationer gällande passer/larmsystem, brandlarm och cctv. Fiber och data installationer.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som elektriker hos oss kommer du att arbeta med varierande uppdrag inom service, entreprenad och installation mot både industri- och privatkunder.
Dina arbetsuppgifter kan bestå av:
Elinstallationer i bostäder, kommersiella fastigheter och industrimiljöer.
Service- och felsökningsarbeten.
Om- och nybyggnationer.
Dokumentation och egenkontroller.
Kundkontakt och rådgivning.
Vem är du?
Du är en person som:
Är utbildad elektriker.
Har ECY-certifikat eller motsvarande kompetens.
Har några års erfarenhet inom elektrikeryrket.
Har B-körkort.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och serviceinriktad.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Utöver ovanstående värdesätter vi driv och engagemang högt. ✨
Praktisk information:
Hos Elbyrån får du arbeta i ett tryggt och stabilt företag med korta beslutsvägar. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas genom vidareutbildning och kompetensutveckling. Här blir du en del av ett sammansvetsat team med god stämning och nära samarbete. Vi erbjuder även egen servicebil, kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
📍 Placeringsort: Vaggeryd och Skillingaryd med omnejd.
🕒 Arbetstid: Dagtid (viss flextid kan förekomma)
⚡ Start: Enligt överenskommelse
Visst låter detta som en arbetsplats att trivas på?
Elbyrån har i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Sista ansökningsdag är 2026-08-31, men vi arbetar med löpande urval så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag via www.onepartnergroup.se
(https://www.onepartnergroup.se).
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Carlsson på elin.carlsson@onepartnergroup.se
(mailto:elin.carlsson@onepartnergroup.se
) eller Ida Syrén på ida.syren@onepartnergroup.se
(mailto:ida.syren@onepartnergroup.se
).
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort- och långsikt. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig, oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder. Med en lokal förankring på ett 40-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Utifrån ett brett kontaktnät och med en god lokalkännedom erbjuder vi ett stort utbud av lediga tjänster som kan passa dig, inom flera branscher. Välkommen till Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag du också.
Vi ser fram emot eran ansökan! 💙 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230), https://www.elbyran.com/
567 30 VAGGERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elbyrån i Vaggeryd AB Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Elin Carlsson elin.carlsson@onepartnergroup.se +46722162440 Jobbnummer
9994353