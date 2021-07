Bli En Del Av Alten's Life Science Team! - Alten Sverige AB - Kemistjobb i Stockholm

Alten Sverige AB / Kemistjobb / Stockholm2021-07-07Vi hoppas DU vill bli vår nästa kollega i en konsultroll inom vårt team på ALTEN Life Science. I vårt team arbetar vi i såväl inhouse-projekt, på distans och på plats hos våra kunder i Stockholm, Uppsala, Södertälje och Strängnäs.Vi är nu på en spännade och utvecklande tillväxtresa där vi hoppas att DU vill utvecklas och växa tillsammans med oss!Är du en person som brinner för att skapa mervärde för människors hälsa och gillar att ständigt utmanas och utvecklas? Då är du antagligen en god matchning till vårt härliga Life Science-team!För att lyckas i rollen som konsult är du en person som är lösningsorienterad, engagerad och brinner för att hjälpa kunderna med dera leveranser samt har ett inre driv av att utvecklas. Du är strukturerad, en lagspelare och har god kommunikationsförmåga. I ditt arbete är du flexibel, sätter kunden i fokus och tycker att det är roligt och spännande att lära känna nya människor.ALTEN Life Science arbetar med de främsta av Sveriges Life Science- och läkemedelsbolagen och vi ser gärna att du minst har en universitetsexamen som exempelvis civilingenjör, MSc eller motsvarande inriktat mot kemi, biomedicin eller liknande.VI SÖKER NYA KOLLEGOR MED KOMPETENS INOM FÖLJANDE OMRÅDEN:Kvalitet, Audit, Regulatory AffairsValidering, Kvalificering, ProcessInvesteringsprojekt (gärna kopplat till validering)Analytisk kemi, Kvalitetskontroll, QCMolekylär- och mikrobiologi, CellodlingProduktions- och omgivningshygienVi ser även att du har någon erfarenhet inom GxP, läkemedelstillverkning eller möjligen forskning inom akademin.VAD VI ERBJUDER DIGVarje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, därför skapar vi möjligheter att få arbeta med det man har passion för. På ALTEN har vi ett stort utbud av uppdrag hos flera av de främsta företagen i Sverige i flera olika branscher, där dina önskemål styr din väg framåt. Vi erbjuder såväl nationella som internationella möjligheter och tillsammans med din coachande chef bygger du din karriär så att du kan utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk ALTEN Sports, Women@ALTEN och ALTEN Innovation ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för, tillsammans med dina kollegor. Allt är självklart frivilligt. Balans mellan arbete och privatliv sätter vi högst på listan. Självklart har vi kollektivavtal. Utöver detta har vi förmåner såsom friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.We believe in growing together!VÄLKOMMEN IN MED DIN ANSÖKAN!OBS! Vi går igenom annonserna och bokar in intervjuer löpande, med reservation under perioden vecka 28-31 då många av oss är på semester. Detta gör att svarstiden kan komma att bli något förlängd.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-07-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Alten Sverige AB5852857