Bleckblåslärare

Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder ett brett utbud av undervisning inom sång, instrument och bild. Lektionerna hålls både enskilt och i grupp, och vi erbjuder även kortare kurser inom dans, scenkonst och filmproduktion. Kulturskolans personal och elever arrangerar ett antal konserter och föreställningar varje läsår. Dessa arrangemang är för allmänhet och skolelever.
Arbetsbeskrivning: Som lärare i bleckblåsinstrument undervisar du både individuellt, i mindre grupper och i ensemble. Andra arbetsuppgifter är administration, planering, elev- och föräldrakontakter, samt arbete med kulturskolans verksamhetsutveckling. Arbetet är både dagtid och kvällstid, ibland även på helger.
Kvalifikationer: Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande inom musik med inriktning på bleckblåsinstrument. Det är meriterande om du har en pedagogisk examen inom ditt instrumentområde samt tidigare erfarenhet av undervisning inom kulturskola. I mötet med många olika människor krävs servicekänsla och god social kompetens. Vi söker dig som vill vara en social och mänsklig förebild med förståelse för alla människors olikheter, såväl kulturella som sociala. Du är strukturerad, flexibel, stresstålig, har god samarbetsförmåga och är öppen för att, tillsammans med dina kollegor, pröva nya arbetssätt och metoder. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.
