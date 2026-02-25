Blackjackdealer i Kungälvs krogliv
Vill du arbeta i utelivet med ansvar, tempo och spelglädje?
Vi expanderar i Kungälv och söker dig som vill arbeta deltid med blackjack på barer, restauranger och nattklubbar. Rollen passar dig som trivs i sociala miljöer, gillar att möta människor och samtidigt är trygg med ansvar och tydliga regler.
Som dealer är du vårt ansikte utåt hos våra samarbetspartners. Du skapar stämning, trygghet och spelglädje för gästerna, samtidigt som du ansvarar för att spelet genomförs korrekt och professionellt.
Om rollen
Att arbeta som dealer hos oss innebär att du:
ansvarar för blackjackbordet och spelets genomförande
möter gäster på ett professionellt, tydligt och serviceinriktat sätt
skapar en positiv och trygg atmosfär även i miljöer med högt tempo
arbetar självständigt men representerar ett starkt och etablerat varumärke
Arbetet är förlagt på kvälls- och nattetid, främst fredagar och lördagar. Möjlighet till fler pass på vardagar finns, framför allt under sommaren.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
är social, trygg och bekväm med att möta människor
kan kombinera service och professionalism
är lugn under press och bekväm med ansvar
har god kommunikationsförmåga
trivs med kvälls- och helgarbete i utelivsmiljöer
Tidigare erfarenhet krävs inte. Vi utbildar våra dealers internt, det viktiga är din personlighet, inställning och vilja att göra ett bra jobb. Åldersgräns 18.
Vad erbjuder vi?
Kostnadsfri dealerutbildning
Ett flexibelt extrajobb som passar bra vid sidan av studier eller annat arbete
Minst fyra helgkvällar per månad (ca 20 timmar), med möjlighet till fler pass
Möjlighet att ta med jobbet om du flyttar till annan ort
Lön enligt kollektivavtal
Vi är anslutna till Visita
Ersättning:
Ingångslön från 156 kr/timme, beroende på relevant erfarenhet
OB-ersättning, provision och semesterersättning
Pensionsgrundande lönPubliceringsdatum2026-02-25Om företaget
Cherry Spelglädje AB är Sveriges ledande aktör inom landbaserat kommersiellt spel. Sedan 1963 har vi bedrivit casinoverksamhet på barer, restauranger, hotell och nattklubbar över hela landet, från Ystad till Kiruna.
Vi är en del av Cherry With Friends och har idag cirka 600 medarbetare fördelade på ett 40-tal distrikt runt om i Sverige. Vår verksamhet präglas av seriositet, ansvar och spelglädje. Så ansöker du
Känner du att detta passar dig?
Skicka in din ansökan genom att klicka på "Sök tjänsten" nedan.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Cornelia Strömstedt
0708-85 15 55cornelia.stromstedt@cherry.se
Följ oss gärna på Instagram: @cherryspelgladje
Cherry Spelglädje AB har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, lounger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad i Söder till Kiruna i Norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
