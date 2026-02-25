Biträden/Vårdbiträden till hemtjänsten Kyrkbyn
2026-02-25
Om jobbet
Vill du känna dig uppskattad och göra skillnad varje dag? Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll, ta ansvar och arbeta självständigt.
Nu söker vi dig som vill arbeta som Biträde/Vårdbiträde inom hemtjänsten i Älvstranden och Kyrkbyn. Vår hemtjänstcentral ligger på Östra Eriksbergsgatan 38. Sök idag och bli en del av vårt team!
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Din arbetstid är förlagd till dagtid och varannan helg. Vi värdesätter samarbete och vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem till fots, el-cykel eller med bil. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera.
Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från legitimerad personal. All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte ha använt dig av de system som används inom Göteborgs stad får utbildning i dessa.
Som vårdbiträde och biträde i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv.
Kvalifikationer
- Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
- är bekväm med att använda el-cykel som arbetsfordon
- B-körkort och körvana
Meriterande men inte ett krav
- Utbildad vårdbiträde
- Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete
- Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
