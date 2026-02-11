Biträdande verksamhetschef Älta Vårdcentral
2026-02-11
Krys vårdcentral Älta söker en biträdande verksamhetschef. Har du tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral och vill ta nästa kliv i karriären? Sök tjänsten som biträdande verksamhetschef på Kry!
Om verksamheten Kry vårdcentral Älta med tillhörande hemsjukvård och BVC ligger i nybyggda lokaler i Älta centrum. Vårdcentralen kännetecknas ett kompetentsstarkt team med en familjär stämning där medarbetarna hjälps åt, handleder och inspirerar varandra. På vårdcentralen arbetar bland annat specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och kurator. Medarbetarna arbetar mot ett gemensamt mål med patienten i fokus genom samarbete och gott bemötande.
Om rollen
Ditt huvudområde kommer vara att ansvara för vårdcentralens administrativa uppgifter såsom att strukturera upp semester, lönerapportering, tidbok och till viss del den övergripande schemaläggningen tillsammans med samordnare. Du förväntas även agerar tillförordnad verksamhetschef vid verksamhetschefens frånvaro.
Du kommer ha personalansvar över sjuksköterskor, undersköterskor, receptionist, kurator och rehabkoordinator.
Tillsammans med verksamhetschefen leda vårdcentralen i enlighet med Krys verksamhetsmodell och säkerställa god medicinsk kvalitet och patientsäkerhet.
Bidra till fortsatt utveckling av verksamheten genom arbete med gemensamt uppsatta mål, samt vidareutveckla processer och rutiner lokalt.
Utöver dina uppgifter som biträdande verksamhetschef förväntas du arbeta kliniskt som sjuksköterska i verksamheten, omfattning enligt överenskommelse.
Kvalifikationer & egenskaper
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska.
Har minst 1 års yrkeserfarenhet från arbete på vårdcentral.
Det är meriterande, men inget krav, av tidigare ledarskapserfarenhet och/eller erfarenhet av personalansvar. Det viktigaste är att du är driven och intresserad av att utvecklas i en administrativ ledarskapsroll.
Har en hög servicekänsla och är professionell i ditt bemötande. Utöver detta har du god samarbetsförmåga och är lyhörd för både kollegor och patienter.
Vidare är du flexibel och trivs i en roll där du uppmuntras ta initiativ. Det är viktigt att du är lösningsorienterad och handlingskraftig för att lyckas i tjänsten.
Slutligen är du strukturerad i ditt arbete. Det krävs en tydlig men positiv kommunikation i ditt ledarskap.
Vi driver ett stort arbete med att erbjuda branschens bästa patientbemötande. För det krävs motiverade medarbetare och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Vi letar efter kollegor som tar ansvar för gruppen och som är intresserade av att vara med och skapa en härlig arbetsplats där vi arbetar tillsammans.
Vi erbjuder dig
En vårdcentral med stort fokus på bemötande och som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
En möjlighet att bidra till individ- och verksamhetsutveckling och därmed vara med på resan att förändra primärvården.
En rolig utmaning som bidrar till din utveckling som ledare.
En positiv arbetsplats, kollektivavtal och trevliga förmåner.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information Start: Enligt överenskommelse Omfattning: 100% Anställning: Tillsvidare, sex månaders provanställning tillämpas Arbetstider: Vardagar, dagtid Plats: Morellvägen 7, Älta
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på mail.
