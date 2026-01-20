Biträdande verksamhetschef
Barn och ungdomspsykiatriska länskliniken Jönköping
Vi söker dig som tillsammans med oss, med patienten i fokus, vill utveckla vården. Är du en person som trivs med samarbete, har goda ledaregenskaper samt kunskap om och erfarenhet av utvecklingsarbete? Vill du utvecklas i en roll som biträdande verksamhetschef? Välkommen att söka tjänsten.
Rollen som biträdande verksamhetschef
Du ingår i barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) stab och ledningsgrupp där utveckling, utbildning och forskning är centrala områden. Som biträdande verksamhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och du ersätter verksamhetschefen vid dennes frånvaro.
Din vardag kommer att innehålla många möten och mycket samverkan då verksamheten är i en process med många nationellt, regionalt och lokalt strategiska utvecklings frågor. Du förväntas både att initiera och delta i förbättringsarbeten med fokus på likvärdig vård i hela länet.
Med ett coachande förhållningssätt stöttar du områdescheferna i det dagliga arbetet med bemanning och verksamhetsplanering för att ge patienterna vård av hög kvalitet. I samarbete med andra ser du till att mål och riktlinjer för verksamheten upprättas, genomförs och följs upp.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar chefsförordnade varpå du blir tillsvidareanställd i din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som biträdande verksamhetschef.
Din blivande arbetsplats
Din utgångspunkt blir BUP stab med lokaler i hus B2, våning 5 på Ryhovsområdet, men hela länet är ditt arbetsfält.
Länskliniken - helhetsbeskrivning
Länskliniken består av tre öppenvårdsmottagningar belägna i Nässjö, Värnamo och Jönköping. Tillsammans har vi en länsgemensam vårdavdelning, avdelning 61, i Jönköping som bedriver heldygnsvård. "En väg in, barn och unga psykisk hälsa" är en gemensam enhet för barn- och ungdomshälsan och barn-och ungdomspsykiatrin för telefonrådgivning och triagering till rätt vårdnivå. Sammanlagt är vi inom BUP cirka 150 medarbetare i olika professioner som ger psykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar 0-17 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd i länets 13 kommuner. Vi samverkar med vårdgrannar och andra samverkanspartners för att ge barn och unga i vårt län bästa möjliga vård och bemötande.Publiceringsdatum2026-01-20Profil
Du har en högskoleutbildning inom relevant område, utbildning inom kvalitets- och utvecklingsarbete samt ledarskap och gärna erfarenhet inom detta. Det är meriterande om du också har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna inom psykiatri. Vi förutsätter intresse för målgruppen barn och unga.
Då resor förekommer i tjänsten krävs B-körkort.
Vi söker dig som med glädje, driv och engagemang vill vara med och forma framtidens barn- och ungdomspsykiatri. Rollen kräver förmåga att se helheten och att på ett strukturerat sätt driva arbete framåt, även i komplexa och utmanande frågor. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samverkan med andra, där ett utåtriktat, kommunikativt och professionellt förhållningssätt är viktigt för att lyckas i rollen. Flexibilitet och god anpassningsförmåga är viktiga egenskaper i en verksamhet som präglas av utveckling och förändrade förutsättningar.
Ditt intresse grundar sig i ett tydligt engagemang och ansvar, med fokus på patienten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag där du får vara med och påverka. Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av samarbete både internt och externt. Vidare erbjuder vi goda möjligheter till kompetensutveckling. Arbetsplatsen genomsyras av god gemenskap där vi vill att du bidrar med dina erfarenheter och din personlighet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Carina Vestergren, carina.vestergren@rjl.se
Sista ansökningsdag är den 30 januari 2026. Urval kommer att ske löpande och intervjuer kommer att hållas måndag, onsdag, och fredag vecka 6.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister och misstankeregister.
