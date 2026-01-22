Biträdande vårdenhetschef till röntgen
Röntgen Hudiksvall är en del av verksamhetsområdet Bild- och funktionsmedicin. Vi är en länsövergripande verksamhet som finns i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn samt Ljusdal och vi gör cirka 170 000 undersökningar per år. Röntgen i Hudiksvall har cirka 65 personer fördelat på personalgrupperna undersköterskor, läkare, röntgensjuksköterskor och administrativ personal.
Vi är en modern och välfungerande enhet med en maskinpark bestående av två datortomografier (DT), två magnetkameror (MR), två ultraljud, en genomlysning/intervention, två konventionella röntgenapparater och med dem så utförs cirka 45 000 olika diagnostiska undersökningar per år.
Nu söker vi en biträdande vårdenhetschef som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla vår verksamhet framåt!
Rollen som biträdande vårdenhetschef är ny för enheten och innebär ett operativt ledarskap med mycket nära samarbete med vårdenhetschefen. Du kommer att ansvara för en del av arbetsgruppen, antingen röntgensjuksköterskor eller undersköterskor och administrativ personal. Du kommer att planera för det dagliga arbetet och utifrån målet att vi möter våra patienter och deras behov på bästa möjliga sätt.
Som biträdande vårdenhetschef bidrar du till att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas. Du kommer huvudsakligen att ansvara för personal, arbetsmiljö och bemanning, det ekonomiska ansvaret har vårdenhetschef. Chefskapet kommer att vara på 75%, utöver det kommer du att utföra arbete utifrån din grundprofession.
Som biträdande vårdenhetschef hos oss kommer du bland annat att
• ansvara för bemanning, rekrytering, kompetensutveckling, produktion, kvalitet och schema
• samarbeta tätt tillsammans med vårdenhetschef och ha det övergripande ansvaret vid dennes frånvaro
• arbeta ca. 25% kliniskt eller administrativt utifrån din grundprofession.
Hos oss får du
• vara med och påverka rollens utformning då tjänsten är ny
• arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor och medarbetare
• ett spännande arbete med goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare som ger klara instruktioner samt kan förmedla mål och visioner till din omgivning. Du har förmågan att anpassa din ledarstil efter individ och situation samt är nyfiken på människor. Det är av stor vikt att du är samarbetsinriktad och ser till verksamheten och personalens bästa. Du tar stort eget ansvar och har förmågan att entusiasmera och uppmuntra andra att framgångsrikt uppnå mål och målsättningar.
Uppdraget ställer krav på att du är synlig i organisationen och att du följer upp angivna mål både i medarbetar- och ledningsgrupp. Du kommunicerar med transparens samt tydlighet och har viljan att vara med och utveckla verksamheten framåt.
För att lyckas i rollen som biträdande vårdenhetschef har du
• minst gymnasial utbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård
• arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvård.
Har du tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom verksamhetsområde bild och funktionsmedicin och eller/erfarenhet av chefskap ser vi det som meriterande för tjänsten.
