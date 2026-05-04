Biträdande styrkeledare
Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.
Nu söker vi en biträdande styrkeledare till station Kalmar inom den Operativa avdelningen i Räddningstjänsten Sydost.
Är du den vi söker?
Arbetsuppgifter
Tjänsten organiseras under den operativa avdelningen som är en avdelning som ansvarar för förberedelser inför och även utför insatser ur det skadeplatsnära perspektivet. Som biträdande styrkeledare heltid är du den skiftgående brandmännens närmsta arbetsledare på stationen när du ersätter en ordinarie styrkeledare. Du har personalansvar för dina medarbetare under dessa pass. Operativt kommer du bland annat verka i rollerna räddningsledare och sektorchef.
Arbetsuppgifter i urval är:
* Ersätta ordinarie styrkeledare vid deras frånvaro
* Leda och fördela arbete när man ersätter ordinarie styrkeledare
* Leda på larm när man ersätter ordinarie styrkeledare
* Hålla i övningar för skiftlaget samt ibland till andra styrkor inom RTSO
* Fungera som en extra ledare i skiftlaget, även när ordinarie styrkeledare arbetar
* Planera för kommande pass när man ersätter ordinarie styrkeledare
* Vara ett bollplank åt ordinarie styrkeledareKvalifikationer
* Arbetat som brandman på heltid med tillsvidareanställning under minst fem år
* Intresse för ledarskap
* God administrativ förmåga
* Förståelse för driftfrågor
* God samarbetsförmåga
* Du är engagerad och ansvarstagande
* Uppfylla kraven i riktlinje fysiska krav operativ personal för brandman heltid, RTSO
Meriterande:
* Godkänd räddningsdykare
* Godkänd vattendykledare
* Erfarenhet av att leda
* Ledarskapsutbildningar
• Bred kunskap från rollen som brandman
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Sydost
(org.nr 222000-3301)
Räddningstjänsten Sydost Box 150
)
391 21 KALMAR Arbetsplats
Räddningstjänsten Sydost Kontakt
Kommunal
Åsa Byström asa.bystrom@rtso.se
9887868