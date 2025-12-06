Biträdande restaurangchef MR Yggdrasil
Compass Group AB / Kockjobb / Haninge Visa alla kockjobb i Haninge
2025-12-06
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compass Group AB i Haninge
, Karlsborg
, Tidaholm
, Skövde
, Habo
eller i hela Sverige
Vikariat, heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Vem söker vi?
Vi söker en passionerad medarbetare till våra restauranger på Berga Örglogsbas
Älskar du att skapa magiska matupplevelser och leda ett team mot framgång? Då är det dig vi letar efter!
Med vårt team kommer du att utvecklas och har roligt.
Hos oss blir du hjärtat i restaurangen - den som ser till att varje gäst lämnar med ett leende och längtar tillbaka.
Vi erbjuder en dynamisk miljö där kreativitet, kvalitet och service står i centrum.
Din roll:
Tillsammans ansvara för driften och leda restaurangen med energi och engagemang
Medverka i teamet med att utverka, inspirera och säkerställa god arbetsmiljö
Säkerställa att varje detalj - från meny till bemötande - håller toppnivå
Följer lagar och rutiner samt Compass Groups policys, regler och värderingar samt ansvarar för rapportering till närmsta chef.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av ledarskap, god restaurang-erfarenhet inklusive administration.
Du har en förmåga att planera, leda och strukturera arbetet effektivt
Du är uppmärksam och lyhörd och har goda kunskaper inom arbetsmiljö
Brinner för mat, människor och upplevelser
Är en problemlösare med känsla för detaljer och ekonomi
Du gillar fartfyllda dagar, kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
Du talar och skriver svenska obehindrat
Du har god datavana och kunskaper i Office365
Har ett leende som smittar av sig
Vi erbjuder:
MR Yggdrasil är en militärrestaurang med 600 värnpliktiga och personal
Ligger fantastiskt vackert vid Årsta havsbad med havet utanför.
Vi serverar frukost, lunch, middag och kvällsmål, 365 dagar per år.
En arbetsplats där idéer blir verklighet
Frihet att påverka och utveckla verksamheten
Vi är ett team på 24 medarbetare som älskar att ha kul på jobbet
Eftersom vi verkar inom ett skyddsobjekt så krävs registerutdrag och sekretessintyg. Registerutdraget måste vara utan anmärkningar.
Du måste vara svensk medborgare eftersom verksamheten bedrivs inom militärt område.
Körkort och bil är ett krav.
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 600 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC och förvärvade Fazer Food Service den 31 januari 2020. Koncernens omsättning uppgår globalt till £25 miljarder (2019). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Jobbnummer
9632120