Biträdande Restaurangchef
King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Avesta Visa alla restaurangbiträdesjobb i Avesta
2025-12-21
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos King Food Sweden AB i Avesta
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
De flesta chefer på Burger King har tidigare varit medarbetare och arbetsledare, men vi välkomnar även dig med externa erfarenheter av ledarskap. För dig som vill ta chansen att bli chef över en restaurang väntar ett spännande uppdrag. Du ansvarar för i stort sett allt; driften, personal, ekonomi, lokal marknadsföring, nyanställningar och tusen andra stora och små saker. Att bli restaurangchef innebär mycket ansvar men är en given möjlighet för dig som är duktig och driven. Oavsett om du jobbat hos oss tidigare eller om du vill anta en ny utmaning är du välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@bking.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare King Food Sweden AB
(org.nr 556926-2602)
Get johannas väg 37 (visa karta
)
774 61 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Burger King Jobbnummer
9658346