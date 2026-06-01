Biträdande rektor till Viks skola
2026-06-01
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Viks skola är en trygg och trivsam F-6 skola bestående av ca 520 elever och 70 medarbetare. Skolan har en kulturinriktning vilket bland annat innebär att vi arbetar med skönlitteratur som en viktig grund i undervisningen. Det innebär bland annat även att vi lyfter skolans viktiga demokratiska uppdrag genom olika kulturprojekt.
Viks skola är en skola som andas tillförsikt och tilltro, vår strävan är att alla ska känna sig trygga och att förutsättningarna för att lyckas ska vara möjlig för alla. Vi vill lyfta det som är positivt och belysa det som fungerar bra hos alla elever och hos varandra. Vi strävar efter att ständigt utveckla och hålla fokus på god och tillgänglig undervisning. Vi ska ge våra elever överblick och sammanhang för att växa som lärande och självständiga individer. En viktig del av skolans förebyggande och främjande arbete är ett nära och förtroendefullt samarbete med våra vårdnadshavare.
Ditt uppdrag
Som biträdande rektor hos oss är du en central del av skolans ledning och har ett tydligt mandat att leda, utveckla och ta ansvar. Du bedriver ett undervisningsnära ledarskap, där kvalitet i undervisningen, god arbetsmiljö och elevens bästa alltid står i centrum.
Du ansvarar för medarbetare, arbetsmiljö, elevhälsoarbete samt säkerställer det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet. I ditt uppdrag ingår att leda och utveckla verksamheten inom F–3 och fritidshemmet, där du är närmaste chef för cirka 35 medarbetare. Du ansvarar för att undervisningen bedrivs i enlighet med gällande styrdokument och att leda skolans pedagoger genom delaktighet. Du ska även planera och genomföra arbetsplatsträffar och samverka med fackliga representanter.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
• pedagogisk lärarexamen med lärarlegitimation
• erfarenhet av att leda som utvecklingsledare/ arbetslagsledare eller liknande,gärna med inriktning mot lågstadiet och fritidshem
• erfarenhet av att driva förändringsprocesser i en ledarroll
• erfarenhet av att driva ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete
• erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
• god förtrogenhet med grundskolans styrdokument
• god förmåga att uttrycka dig i svenska, i tal och skrift
• meriterande om du har erfarenhet av tjänstefördelning och schemaläggning
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och tydlig skolledare med ett relationsskapande förhållningssätt. Du har förmåga att skapa struktur, engagemang och delaktighet, samtidigt som du vågar fatta beslut och stå stadigt i komplexa frågor.
Du har ett starkt intresse för skolutveckling och förstår värdet av att arbeta både strategiskt och nära verksamheten. Genom god kommunikation och samarbete skapar du förtroende hos medarbetare, elever och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde i augusti.
Intervjuer kommer ske fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Viks skolväg 10 (visa karta
)
139 35 VÄRMDÖ Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Viks skola Kontakt
Viktoria Ekman victoria.ekman@varmdo.se 08-57047703 Jobbnummer
9940450