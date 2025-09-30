Biträdande rektor till Västerstrandsskolan
Om Västerstrandsskolan - Vilja, Våga, Kunna
Vill du vara med och leda en skola där fokus på lärande, trygghet och utveckling genomsyrar allt vi gör? På Västerstrandsskolan i Karlstad arbetar vi för att varje elev ska känna sig sedd och få de bästa förutsättningarna att lyckas.
Vi är en F-6-skola med integrerade fritidshemsavdelningar - Björken, Linden, Eken och Rönnen - som tillsammans skapar kontinuitet, trygghet och fler tillfällen till lärande.
Som certifierad Pep-skola satsar vi på rörelse och goda matvanor under hela skoldagen. Vi vet att det stärker både välmående och prestationer och vi är stolta över att vara en skola där fysisk aktivitet och hälsa går hand i hand med kunskapsutveckling.
I de yngre åldrarna lägger vi grunden med språk, läsning, matematik, trygghet och social utveckling. I de senare åren fördjupar vi kunskaperna och fokuserar på ansvar, samarbete och höga förväntningar.
Hos oss möter du behöriga och engagerade lärare, en stark elevhälsa och ett nära samarbete med vårdnadshavare. Tillsammans bygger vi en skola där alla kan delta och utvecklas och där vi som ledning driver utvecklingen framåt, alltid med elevens lärande i centrum.Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor kommer du att ha ansvar för att hantera viktiga delar av verksamheten, såsom kvaliteten på utbildningen, arbetsmiljön för barn, elever och personal, budget och kommunikationen mellan alla inblandade både inom skolan och med vårdnadshavare. Du och rektor arbetar i nära samverkan för att fatta välgrundade beslut som bidrar till att Västerstrandsskolan fortsätter att utvecklas på alla plan. Detta innebär att skolans arbete hålls samman av en gemensam riktning och ett tydligt fokus på barnens och elevernas lärande, utveckling och framtida möjligheter.
I rollen har du personalansvar, där du leder och stöttar medarbetarna genom ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en trygg och positiv arbetsplats. Genom ett relationellt ledarskap bygger du tillit och samarbete, samtidigt som du uppmuntrar initiativ, engagemang och delaktighet. På så sätt utvecklas både organisationen och medarbetarna, vilket stärker förutsättningarna för elevernas lärande.
Du kommer också att arbeta med budgetplanering och säkerställa att skolans resurser används på bästa möjliga sätt för att stödja undervisning och elevhälsa.
En annan central del i rollen är att bygga goda relationer med barn, elever, personal, vårdnadshavare och fackliga företrädare genom att vara lyhörd och ha en öppen och inkluderande kommunikation. Tillsammans med rektor bidrar du till att skapa en skolmiljö som är positiv, utvecklande och inspirerande för alla - med elevens lärande och utveckling som självklar utgångspunkt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i skolväsendet. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av ledarskap inom förskola eller grundskola, samt har en bra förståelse för ekonomi och resursfördelning. Du är engagerad av skolutveckling och strävar efter att skapa en bra arbetsmiljö. Du har även en förmåga att kommunicera och samarbeta med olika aktörer.
Vi söker dig som vill ta initiativ och driva förändringar för att förbättra skolans verksamhet och möta framtida utmaningar. Du har förmågan att kommunicera effektivt, både i enskilda samtal och i större sammanhang, vilket främjar förståelse och samarbete.
Som person är du en ledare som kan motivera och engagera andra, fatta beslut och stödja personalens utveckling. Du är strukturerad och kan planera och organisera arbetet effektivt, vilket säkerställer att skolans mål uppnås och att verksamheten bedrivs på ett systematiskt sätt.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
