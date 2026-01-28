Biträdande rektor till Tullgårdsskolan
2026-01-28
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och forma framtidens skola?
Nu finns möjligheten för dig som vill vara med och driva en skola där eleverna rustas för framtiden.
Vi söker en utvecklingsinriktad person som kan ta vår skola vidare mot vår vision: Tullgårdskolans elever är världsmedborgare med framtida kompetenser.
Tullgårdsskolan är en populär F-6 skola med ca 360 elever och 50 medarbetare som trivs, bryr sig om varandra och tycker om att vara här. Skolan ligger nära Skanstull på Södermalm och har en fantastisk skolgård som främjar lek, idrott och rörelse. Du når oss med både buss och tunnelbana.
Vi är stolta över att vara hbtqi-certifierade sedan 2016, vilket speglar vårt engagemang för en inkluderande och trygg miljö för alla elever och personal. Tillsammans skapar vi en skola där varje elev får möjlighet att växa och lyckas.
Vi vill erbjuda bästa möjliga skola för våra elever och en välfungerande och omtyckt arbetsplats för våra medarbetare - är det dig vi söker? Välkommen med din ansökan - och bli en del av vår resa mot framtidens lärande! Läs gärna mer om oss på Tullgårdsskolan eller på vårt instagramkonto tullgardsskolan.
Vi erbjuder
På Tullgårdsskolan ser vi internationalisering som en viktig del i vår skolutveckling. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling inom staden och genom Erasmus.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom utbildningsförvaltningens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Om rollen
I din roll som biträdande rektor hos oss driver du skolutveckling tillsammans med skolledning och personal. Du får möjlighet att påverka både i skol- och fritidsverksamheten samt i skolans övergripande riktning. Vi vill erbjuda våra elever en multimodal- och tillgänglig undervisning och där kommer du vara en viktig person. I uppdraget ingår ansvar för förskoleklass, fritidsverksamhet och schemaläggning.
Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av två biträdande rektorer och rektor. Tillsammans utgör vi ett team där samarbete och att tänka nytt är självklara delar.
Som biträdande rektor leder du det dagliga arbetet nära både elever, verksamhet och medarbetare. Du hanterar möten och kontakter med elever, vårdnadshavare, medarbetare och externa aktörer. Du har ansvar för verksamhet, personal och ekonomi på delegation från rektor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
pedagogisk högskoleutbildning samt lärarlegitimation
erfarenhet av undervisning i grundskolan
erfarenhet som biträdande rektor inom grundskolan
erfarenhet av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete
hög digital kompetens och vana av att arbeta i flertalet system
intresse om internationalisering och hur vi kan använda Europa som klassrum.
Meriterande:
pågående eller avslutat rektorsprogram och/eller Stockholm stads ledningsgruppsutbildning
erfarenhet av schemaläggning
kunskap om och erfarenhet av system som används inom Stockholms stad.
intresse för och erfarenhet av att kommunicera och marknadsföra skolverksamhet.
Vi söker dig som är utvecklingsinriktad, kommunikativ och har en god problemlösande analysförmåga. Du tar initiativ, är modig och trygg i din yrkesroll vilket bidrar till en god arbetsmiljö och ett hållbart ledarskap. Du har ett strategiskt förhållningssätt till skolutveckling och arbetar målinriktat för att främja kvalitet och likvärdighet i undervisningen och på skolan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
