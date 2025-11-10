Biträdande rektor till Trångsundsskolan i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Vår vision är: Elevens bästa.
I vårt arbete här på skolan utgår vi från våra fyra ledord:
Kunskap - en skola med höga förväntningar, som utgår från effektiv och kvalitativ undervisning i planering, genomförande, bedömning och utvärdering.
Trygghet - allas lika värde genomsyrar all undervisning och alla relationer i verksamheten.
Hälsa och rörelse - aktiva barn och fler aktiviteter som främjar elevers dagliga rörelse.
Under läsåret 21/22 infördes en försöksperiod med mobilförbud under hela skoldagen för alla elever. En enkät till lärare och elever gav vid handen, föga förvånande, att eleverna saknade sin mobil. Men det uttrycktes även en känsla av ett ökat lugn under lektionerna. Detta stödjer oss i att prolongera mobilförbudet även läsåret 25/26. Vi kommer att driva frågan vidare då allt mer forskning visar att det är av godo att få en tid fri från sociala medier. Vi parallellägger all svenska och matematik för att bättre kunna nyttja extra resurser i dessa ämnen. Denna parallelläggning medför att vi kan vara flexibla i gruppindelningen och därigenom skapa möjlighet att öka lärartätheten för de som så behöver.
Elever behöver bli sedda och bekräftade. Därför har vi mentorstid varje morgon för alla klasser, även på högstadiet. Detta är ett ypperligt tillfälle att dels se vilka elever som behöver lite extra omsorg men också ge alla elever strukturer för dagen genom att gå igenom dagens schema och lyfta upp sådant som är viktigt att tänka på. Detta är även det tillfälle då eleverna lämnar in sina mobiltelefoner.
Ytterligare ett utvecklingsområde är "mentorskvartar". Detta är ett möte mellan en klass mentor/mentorer och resp. biträdande rektor, mötet sker varje vecka.
Om arbetsplatsen
Trångsundsskolan stod färdig 1962 och har genom åren genomgått omfattande om- och tillbyggnader. Den lilla låg- och mellanstadieskolan har vuxit till en F-9-skola med närmare 750 elever. (Det finns plats för 30 klasser => 900 elever). De ursprungliga paviljongerna ersattes i slutet på 90-talet med ett gediget skolhus i två våningar och efter det har skolan fått en modern matsal med eget tillagningskök, en ny huvudentré till expeditionsbyggnaden samt flera klassrumsbyggnader. 2009 byggdes den nya, moderna idrottshallen. 2021 togs Hus J i bruk och hösten 2022 var det senaste byggnaden klar, Hus K.
På Trångsundsskolan arbetar cirka 60 lärare, 20 fritids och administration och kök. Tillsammans är vi knappt 100 personer. EHT består av två SSK, en kurator, en skolpsykolog, en SYV och 6 specialpedagoger.
Ledningsgruppen utgörs av rektor och tre biträdande rektorer, en på respektive stadie och vår intendent.
Om arbetet
I tjänsten som biträdande rektor arbetar du med att stötta din personal genom att följa dem i deras gärning, genom samtal, besök i klassrum och digitalt. Du håller i medarbetarsamtal och sätter lön samt leder APT-arbetet för dina medarbetare.Du är personalansvarig och lägger lägger schema för ditt stadium samt är behjälplig i att skaffa ersättare till frånvarande personal. Du håller i mentorskvartar, leder arbetslagsarbetet och deltar på ledningsgruppsmöten med övrig skolledning.
För övrigt så arbetar du med följande arbetsuppgifter:
• Ha koll på läromedelsbudgeten
• Skapa förutsättningar för ett bra arbete i Studion
• Ansvara för att utredningar skrivs i strukturstödet
• Utreda anmälningar i KIA
• Hålla sig ajour med det arbete som behöver göras i olika datasystem tex. Heroma, Adato, Novi, KIA, strukturstödet och Vklass
• Hålla sig uppdaterad om vad som sker på Google Drive
• Tillsammans med de övriga biträdande rektorerna leda elevrådsarbetet.
• Tillsammans med övriga bitr. rektorer och rektor, gå igenom aktuella ärenden i EHT
• Vara medansvarig till att fylla på med fakta till fredagsbrevet
Vi ser samverkan med fackliga representanter som en viktig del av vårt arbete, och du behöver ha god kännedom om arbetsmiljölagen samt förstå hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.
Vi söker dig som har genomgått lärarutbildning för grundskolan och som har lett pedagogiskt arbete. Det är meriterande om du har genomgått den statliga rektorsutbildningen.Vi ser gärna att du har erfarenhet av schemaläggning inom skolverksamhet och är insatt i hur schemaläggningen i Skola24 fungerar.
Som person är du kommunikativ och en god relationsbyggare. Du trivs med att upprätthålla en god relation med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du är en god lyssnare och du vinnlägger dig om att visa ett genuint intresse för dina medarbetares arbetssituation och eventuella utmaningar.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Vid frågor om tjänsten kontakta rektor Kaj Majuri på tel: 08- 535 354 70
