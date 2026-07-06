Biträdande rektor till Stadsparksskolan, åk 7-9
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2026-07-06
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Gillar du att ingå i ett sammanhang där utveckling och lärande är i fokus? Välkommen till oss på Stadsparksskolan! Tjänsten som biträdande rektor kommer innebära ett övergripande arbete inom enheten med ett särskilt fokus på elevhälsa och specialpedagogiskt arbete samt utvecklings och kvalitetsarbete.
Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans rektor och tillsammans skapar ni förutsättningar för verksamhetens att fortsätta utvecklas i den fina riktning som vi har. I rollen som biträdande rektor ingår viss administration som exempelvis schemaläggning. I kombination med detta kommer du att arbeta tätt tillsammans med skolans elevhälsoteam. Ditt fokus kommer att vara att skapa förutsättningar för att ge våra elever en trygg skolgång med goda förutsättningar att må bra och nå fullföljda studier inför kommande gymnasiestudier. Du kommer arbeta nära lärare, elever och vårdnadshavare. Ett mycket viktigt uppdrag!
Du kommer ingå i de forum för chefer och ledare vi har i utbildningsförvaltningen i Partille och både du och rektor rapporterar till avdelningschef.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning och som har erfarenhet av att ha arbetat inom pedagogisk verksamhet. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledande befattning inom skolan (t ex erfarenhet som biträdande rektor, förstelärare eller arbetslagsledare). Detsamma gäller om du har specialpedagogisk kompetens, erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete och erfarenhet av schemaläggning. Vi ser positivt på om du har genomfört rektorsutbildningen men det är inget krav.
I rollen kommer du att ha ett nära samarbete med din närmaste rektorskollega och övriga ledningsfunktioner. Rollen innebär många kontaktytor både inom och utanför skolan och vi ser att en god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda, förtroendefulla relationer krävs för att lyckas i uppdraget. Du har även lätt för att se helheten och skapa strukturer i verksamheten samt arbetar på ett lösningsorienterat och flexibelt sätt. Vidare ser vi att du är en utvecklingsorienterad person. I Partille kommun värdesätter vi ett tydligt och personligt ledarskap där medarbetarnas engagemang genomsyrar vårt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Vid chefsrekryteringar tillämpar Partille kommun arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroll.
På grund av semestertider kan återkopplingen i rekryteringsprocessen dröja något. Rekryterande chef har semester vecka 28–29 samt vecka 31–32
Första intervjuer är planerade att hållas v.34, digitalt via teams
Fördjupningsintervjuer är planerade att hållas v.35 (27:e och 28:e augusti), på plats i kommunhuset
Din nya arbetsplats
Stadsparksskolan är en modern högstadieskola med drygt 300 elever belägen i Kulturum, centrala Partille. Skolan kännetecknas av ett högt engagemang för eleven, ett tydligt fokus på undervisningsutveckling, samt ett väl utvecklat kollegialt samarbete. Under flera år har man arbetat med ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, som ett sätt att utveckla undervisningen och skapa förutsättningar för varje elev att lyckas.
Välkommen till oss!
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
UF, Grundskola, Stadspark 7-9 Kontakt
Veronika Kihlberg, Svenska Kommunalarbetarförbundet partille.vast@kommunal.se Jobbnummer
9993995