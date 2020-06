Biträdande rektor till Södra rektorsområdet - Kristinehamns kommun, Grundskola - Pedagogchefsjobb i Kristinehamn

Kristinehamns kommun, Grundskola / Pedagogchefsjobb / Kristinehamn2020-06-17Vill du vara med och utveckla framtidens skola? Nu finns möjligheten när vi på Kristinehamns kommun söker en biträdande rektor till grundskolan.Tjänsten som biträdande rektor finns på Södra rektorsområdet som består av Björneborgs skola F-6, Djurgårdsskolan F-9 och Grunnebacka skola F-6.Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenutbildning samt musik- och kulturskola.2020-06-17Till Södra rektorsområdet söker vi en biträdande rektor med ansvar för åk 4-6 på Djurgårdsskolan och Björneborgs skola F-6. Tillsammans med rektor och ytterligare två biträdande rektorer ska du leda verksamheten för området.Syftet och arbetet med att biträda rektor är att ge våra rektorer bra förutsättningar att kunna utöva ett aktivt pedagogiskt ledarskap ute på våra skolor. I din roll som biträdande rektor ska du vara ett kvalificerat stöd för din rektor och även arbeta avlastande, då du kommer att få personal-, elevhälso-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar delegerat till dig.Eftersom respektive rektor avgör vilka arbetsuppgifter de väljer att delegera till områdets biträdande rektorer så lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Observera att vi i denna rekrytering kommer att intervjua löpande och 7 juni är första intervjudag.Följande beskrivning stämmer in på dig:Du är pedagogiskt skicklig med högskoleutbildning och praktisk erfarenhetDu är en lagspelare som är väl insatt i och van att arbeta utifrån styrdokumentDu är duktig i ditt HR-arbete och administrativt noggrannDu kan lägga en tjänstefördelning med hänsyn till timplan och budgetDu är trygg i att styra pedagogiskt genom t.ex. schema, resursfördelning, lokaler m.m.Du leder ditt elevhälsoteam på ett kompetent sätt, även förebyggande och främjandeDu är tydlig och lyhörd i din kommunikation, både muntligt och skriftligt, med kollegor, personal, elever, vårdnadshavare och andra aktörerDu driver utveckling och systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med dina team och skolledarna på rektorsområdetPåbörjad eller genomgången rektorsutbildning och tidigare erfarenhet av ledaruppdrag inom utbildning är meriterande.ÖVRIGTVi är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Tillsammans så är vi ambassadörer för hur invånarna uppfattar oss.Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation. Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling. När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.Som anställd ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och 7 juni är första intervjudag.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-07-12Kristinehamns kommun, Grundskola5268765