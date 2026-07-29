Biträdande rektor till Sköndalsskolan
Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-07-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Välkommen till oss på Sköndalsskolan
Vi är en F–6-skola med cirka 500 elever och 80 engagerade medarbetare, belägen i natursköna Sköndal med närhet till parker, sjö och grönområden. Vår omgivning används aktivt i det pedagogiska arbetet och bidrar till en varierad och inspirerande lärmiljö. Vi har en särskild lokal undervisningsgrupp (LSU) för årskurs 1–6 samt en regional särskild undervisningsgrupp (RSU) med inriktning mot autism, vilket bidrar till en inkluderande verksamhet med bred kompetens.
På skolan arbetar vi utifrån ledorden samarbete,trygghet, ansvar, respekt och kunskap. Vi strävar efter att skapa en tillgänglig och stimulerande lärmiljö där olika lärstilar tas tillvara. Läs gärna mer om oss www.skondalskolan.se
Vi erbjuder
Som chef inom utbildningsförvaltningen erbjuds du kontinuerliga utbildningsinsatser och seminarier inom aktuella arbetsgivar- och verksamhetsfrågor. Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Läs mer om Stockholm stad som arbetsgivare Jobba i Stockholms stad - Stockholms stad
Om rollen
I rollen som biträdande rektor för F–3 och fritidshemmet leder du det dagliga arbetet nära elever och medarbetare och ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi på delegation från rektor. Du tar ansvar för helheten och bidrar aktivt till ett öppet klimat där samarbete stärker både kvalitet och utveckling. Du är en viktig del av skolledningen och ser samarbete i ledningsgruppen som en avgörande framgångsfaktor. Ledningsgruppen består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef.
Ditt uppdrag innebär exempelvis att:
Driva skolutveckling med fokus på kvalitet, trygghetsarbete och elevinflytande både i skola och på fritids och i facklig samverkan.
Säkerställa en pedagogiskt väl fungerande verksamhet med tydliga mål och höga resultat.
Vara närmast ansvarig för medarbetare och elever i årskurs F-3.
Bidra till en god arbetsmiljö och en kultur präglad av engagemang och delaktighet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
lärarlegitimation med behörighet för grundskolan
god kunskap om och erfarenhet av undervisning i årskurs 1-3
god kunskap om och erfarenhet av fritidsverksamhet
god kunskap om och erfarenhet av digitala hjälpmedel i undervisningen
aktuell erfarenhet som biträdande rektor inom grundskolan
erfarenhet av elevhälsoarbete
god erfarenhet av samverkan mellan skola och fritidshem.
Meriterande:
pågående eller avslutat rektorsprogram
erfarenhet av arbete med elever med NPF.Publiceringsdatum2026-07-29Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara:
Trygg och stabil – du behåller lugnet även i utmanande situationer.
Lyhörd och relationsskapande – du bygger långsiktiga relationer och skapar tillit.
Engagerad och uthållig – du håller motivationen uppe även vid motgångar.
Vi söker en modig ledare som arbetar självständigt och leder med tydlighet, struktur och god kommunikation. Du är strukturerad, motiveras av utvecklingsarbete och ser till hela verksamhetens bästa i dina beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Perstorpsvägen 75 (visa karta
)
128 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
10014545