Biträdande rektor till Segeltorps rektorsrområde
Huddinge kommun, Långsjöskolan / Pedagogchefsjobb / Huddinge Visa alla pedagogchefsjobb i Huddinge
2026-01-23
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Långsjöskolan i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Bli vår nya biträdande rektor i Segeltorps rektorsområde!
Vill du vara med och forma en skola där trygghet, utveckling och glädje präglar varje dag? Nu söker vi en engagerad och tydlig ledare som vill bidra till en stark pedagogisk verksamhet och samtidigt skapa de bästa förutsättningarna för både elever och personal.
Hos oss får du chansen att arbeta i ett rektorsområde med hög kompetens, stort hjärta och ett genuint driv för att våra elever ska lyckas - i skolan och i livet.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Segeltorps rektorsområde består av tre skolor - Långsjöskolan och Skansbergsskolan, två F-3-skolor, och Segeltorpsskolan, en 4-9-skola. Totalt har skolorna c:a 1150 elever i verksamheterna.
Vi söker en biträdande rektor med ett tryggt och tydligt ledarskap, en stabil pedagogisk grund och ett genuint intresse för barns utveckling och välmående. I tjänsten ansvarar du för fritidsverksamheten i F-3 på Långsjöskolan och Skansbergsskolan samt mellanstadiefritids på Segeltorpsskolan. Du leder och stöttar personalen i deras pedagogiska arbete, arbetar med elevhälsofrågor och hanterar administrativa uppgifter.
Som del av skolledningen är du en av fem biträdande rektorer. Du medverkar du i det systematiska kvalitetsarbetet och följer verksamhetens utveckling och resultat. Även om ditt fokus ligger på de yngre eleverna arbetar du tillsammans med övriga biträdande rektorer och rektor med ett helhetsperspektiv från F-9.
Som biträdande rektor hos oss:
• leder, samordnar och utvecklar du det pedagogiska arbetet tillsammans med ledningsgruppen
• utvecklar du undervisningen tillsammans med förstelärare och personal
• har du personal-, elev- och verksamhetsansvar för fritidsverksamheten inom rektorsområdet
• har du arbetsmiljöansvar enligt nämndens delegationsordning
• vidareutvecklar och implementerar du det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten tillsammans med övriga i skolledningen
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• giltig lärarlegitimation för Grundlärare i fritidshem eller motsvarande utbildning
• flera års erfarenhet av arbete i grundskola
• erfarenhet av arbete med skolans styrdokument och god kännedom om lärar- och fritidsuppdraget
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• genomfört ledarskaps- eller ledningsgruppsutbildningar
Det är meriterande om du påbörjat alternativt slutfört rektorsprogrammet.
Du bör ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter. Det är mycket meriterande om du har praktisk erfarenhet av detta från ditt tidigare arbete.
I Segeltorps rektorsområde värdesätter vi ett verksamhetsnära ledarskap där medarbetarna känner stöd och delaktighet. Du ser samverkan som en nyckel till framgång och har ett stödjande, positivt och utvecklande förhållningssätt i mötet med pedagoger, kollegor, skolledning, elevhälsoteam och vårdnadshavare.
Vi söker dig som är självgående, lyhörd, och nyfiken - och som vill vara ett gott föredöme i ditt arbete.
Ansök
Sök tjänsten genom att bifoga ditt CV, och besvara några urvalsfrågor om hur du matchar vår kravprofil. Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag, och rekryteringsprocessen kommer bestå av tester, digital intervju, intervju på plats hos oss samt referenstagning. Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rektor Ulf Linder tel.08-535 330 71Ulf.Linder@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300326". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Långsjöskolan Kontakt
Rektor
Ulf Linder ulf.linder@huddinge.se 08 535 330 71 Jobbnummer
9700144