Biträdande rektor till område 7 i Centrum
2025-09-04
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Skolområde 7 i centrum består av Landala Anpassad grundskola 1-6 (ca 30 elever), Mossebergsskolan F-2 (ca 145 elever) och Guldhedsskolan F-9 (ca 560 elever) och en centrumövergripande SU-verksamhet för åk 7-9. Ledningsteamet i skolområdet består idag av rektor och fyra biträdande rektorer. Vi söker nu en ny biträdande rektor för Guldhedsskolan F-6 (grundskola och fritidshem).
Biträdande rektors arbete innebär att du utövar ditt ledarskap verksamhetsnära tillsammans med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du samarbetar i områdets gemensamma skolledningsgrupp med övriga biträdande rektorer och rektor. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ. Som biträdande rektor har du i skolområdet ansvar för mål, ekonomi, personal och kvalitet för grundskola och fritidshem inom ditt ansvarsområde utifrån nämnds vidaredelegation samt ansvarar för de arbetsmiljöuppgifter som du har fått fördelade inklusive uppgifter som rör elevernas lärmiljö.
Skolområdets ledningsteam arbetar med gemensamma processer kring det systematiska kvalitetsarbetet, allt för att utveckla och säkerställa varje enhets arbete. Biträdande rektor är pedagogisk ledare för de medarbetare som arbetar på F-6. Biträdande rektor leder, utvecklar och organiserar arbetet på skolenheten och i samarbete med biträdande rektor för årkurs 7-9. I uppdraget ingår samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.
I detta uppdrag har du tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor. Som ny i staden, eller i ett nytt uppdrag, finns också möjligheten till att få en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Högskoleexamen om minst 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen.
• Erfarenhet av ledaruppdrag.
• Minst 4 års erfarenhet av arbete i skola.
• Kännedom om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för skol- och verksamhetsformer inom grundskola.
För tjänsten är det även meriterande om du:
• har gått rektorsutbildning och/eller något annat ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar
• har skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
• har erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
• har erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret.
Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har även ett intresse för utvecklingsarbete.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv genom att vara lyhörd inför människor du möter samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.
Varmt välkommen med din ansökan!
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Enligt avtal.
