Biträdande rektor till Neglinge skola - Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens rektorsområ - Pedagogchefsjobb i Nacka

Prenumerera på nya jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens rektorsområ

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens rektorsområ / Pedagogchefsjobb / Nacka2021-04-14Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi har ett aktivt utbyte mellan våra 2 600 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium.Saltsjöbadens rektorsområde består av tre grundskolor - Igelboda F-6, Neglinge F-6, Saltsjöbadens Samskola F-9 och sex förskolor - Bergudden, Fiskarhöjden, Gläntan, Igelboda, Krabban och Vårgärdet.Neglinge skola söker biträdande rektorNeglinge skola är en enhet inom Saltsjöbadens rektorsområde med årskurserna F-åk 6.Att arbeta inom Saltsjöbadens rektorsområde ger dig goda förutsättningar att utvecklas tillsammans med kollegor och arbeta på nya sätt. Rektorsområdet leds av rektor och alla biträdande rektorer på de olika enheterna i en gemensam skolledningsgrupp där vi delar erfarenheter och leder verksamheterna utifrån ett helhetsperspektiv. Vi har utvecklande samarbeten inom vår egen organisation och tillsammans med internationella samarbetspartners. Dessutom har vi ett eget forskningscentrum och ingår i forskningsprojekt med högre lärosäten. Vår gemensamma vision är att skapa en trygg, utmanande och inspirerande mötesplats med sikte på framtiden för alla barn och vuxna varje dag. Neglinge skolas pedagogiska plattform bygger på Maximal utveckling, Reellt inflytande, Trygghet, Ordning och arbetsro samt Individuell utvecklingsplan och Skriftlig information. Kultur, tradition och framtid präglar vårt arbete.Uppdraget som biträdande rektorSkolledningen består idag av rektor, biträdande rektor och administrativ chef där rektor har det övergripande ansvaret. Vi söker nu en biträdande rektor som vill ha uppdraget att tillsammans med övriga skolledningen leda Neglinge skola mot målet att vara en skola i världsklass och det självklara valet av skola och arbetsplats. I rollen som biträdande rektor har du ett långtgående pedagogiskt ansvar där ledning av elevhälsoteamet utgör en central del. Som biträdande rektor på Neglinge skola leder du tillsammans med rektor och administrativ chef verksamhetens övergripande processer. Rollen innefattar resultat-, ekonomi- och personalansvar vilket betyder att du kommer att utgöra en viktig del för att vi ska kunna nå våra uppsatta mål samt skapa en god arbetsmiljö för såväl medarbetare som elever.Som skolledare är du en självklar del i ledning av både det operativa dagliga skolarbetet och det strategiska utvecklingsarbetet med att utveckla en forskande skola i samverkan med våra andra skolor och förskolor inom Saltsjöbadens rektorsområde. I ledningsgruppen värnar vi alla ett öppet och tryggt klimat för gruppens och verksamhetens bästa. Vi vill möta och lära känna dig som vill bidra och hänge dig åt Neglinge skolas fortsatta utvecklingsarbete med att bygga framtidens skola där våra elever ska växa med kunskaper som håller för fortsatta studier på högstadiet.Vem är du?Vi söker en skolledare som drivs av ett starkt engagemang och passion för skolutveckling. En skolledare som har lätt för att skapa relationer, samverka i team och leda såväl mindre som större grupper i utvecklingsarbete. Professionaliteten i ledarskapet är närvarande i varje möte med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Med höga förväntningar och tydliga mål skapar du grunden för att nå goda resultat i alla led.Vi förutsätter att du har en pedagogisk högskole- eller universitetsutbildning och vill att du har tidigare erfarenhet av uppdraget som skolledare inom grundskola. Vi ser gärna att du har genomgått det statliga rektorsprogrammet eller annan motsvarande ledarskapsutbildning. I din roll som skolledare är du en van pedagogisk ledare i fråga om undervisning, bedömning och betygssättning. Har du även erfarenhet av ledning av pedagogiska utvecklings- och forskningsprojekt är det meriterande. Du är en van användare av digitala verktyg i ditt arbete, är en god skribent samt har en mycket god kommunikativ förmåga såväl skriftligt som muntligt.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast vid terminsstart i augusti 2021. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 maj 2021. Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under annonseringstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:Britta Wikman, rektor, 070-431 82 85, mailto: britta.wikman@nacka.se Samtliga fackliga företrädare nås genom kommunens växel, tfn: 08-718 80 00.Läs gärna mer om våra verksamheter på http://www.nacka.se/nks. Välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-14MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens rektorsområ5689533