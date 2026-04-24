Biträdande rektor till Midsommarkransens skola
Välkommen till oss
Vi har en stark och engagerad personalstyrka med många kompetenta och erfarna medarbetare i olika roller - bland annat våra skickliga pedagoger och vår skolbibliotekarie, som tillsammans bidrar till att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö. Elevhälsoteamet består av specialpedagoger, skolpsykolog, kurator, skolsköterskor, skolläkare samt studie- och yrkesvägledare, och arbetar nära både elever och pedagoger för att främja varje elevs hälsa, lärande och utveckling. Det administrativa teamet - med skolsekreterare, IT-ansvarig och vaktmästare - säkerställer att skolans dagliga verksamhet fungerar effektivt och smidigt.
I vår skolrestaurang lagas näringsrik och vällagad mat från grunden av vårt kunniga köksteam. Skolledningen består idag av rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef som tillsammans leder skolans utveckling med fokus på kvalitet, inkludering och framtidstro. Tillsammans skapar vi en skola där elever trivs, utvecklas och får de bästa förutsättningarna att lyckas - både idag och i framtiden.
Hälsning från din framtida chef
Jag heter AnnMarie Taylor och är sedan hösten 2022 rektor på Midsommarkransens skola. För mig är det viktigt att ha medarbetare som trivs på jobbet och som gillar att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. Jag är prestigelös, har höga förväntningar och uppskattar när vi vågar tänka nytt och hitta nya arbetssätt tillsammans. Av mig kan du förvänta dig en närvarande, engagerad chef som har hög tillit till mina medarbetare och trivs som bäst när vi har kul på jobbet. Välkommen till oss på Kransen!
Vi erbjuder
Hos oss är det meningsfullt att jobba och vi gör skillnad - varje dag. Som ny chef inom utbildningsförvaltningen erbjuds du chefsintroduktion och genom våra seminarier fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer.
Din roll
Tjänsten som biträdande rektor för elevhälsan är ny hos oss. I rollen har du det övergripande ansvaret för skolans elevhälsofrämjande arbete. Du får nöjet att arbeta vidare med att utveckla vår skolas elevhälsoarbete så att processer och strukturer blir tydligare och självklara samt implementeras i det dagliga arbetet.
Vi har ett grymt bra elevhälsoteam på skolan bestående av fyra specialpedagoger, två skolkuratorer, en studie-och yrkesvägledare, två skolsköterskor samt en skolpsykolog som du kommer vara närmaste chef för. Du ska också ansvara för skolans särskilda undervisningsgrupper i åk 1-3 och 4-6 samt Studion i åk 7-9 där det arbetar lärare, speciallärare och elevassistenter. Du arbetar utifrån dina erfarenheter och kompetenser tillsammans med aktuell forskning inom ditt område och säkerställer att våra elever får en kvalitativ och trygg utbildning.
Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du att skolan har ett högpresterande elevhälsoteam och utvecklar undervisningen och verksamheten i våra särskilda undervisningsgrupper och Studion för att våra elever ska nå sin fulla potential. Ditt ledarskap är avgörande för skolans kvalitet, mål och fortsatta utveckling. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att
leda, samarbeta och utveckla det tvärprofessionella elevhälsoarbetet på skolan
ansvara för personal, elever och verksamheten som du leder
utveckla och implementera det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan tillsammans med rektor och skolans ledningsgrupp
ansvara för att budget och resurser används effektivt ansvara för arbetsmiljön.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
är utbildad och legitimerad grundskollärare
är utbildad specialpedagog och har specialpedagogexamen
har erfarenhet av att arbeta i ett elevhälsoteam som specialpedagog
har aktuell chefserfarenhet där det ingått personalansvar inom ett för tjänsten relevant område
har erfarenhet ifrån skolans styrdokument och god kännedom om läraruppdraget i grundskolans alla stadier och den anpassade grundskolan
har hög digital mognad med stor vana att arbeta i flertalet system
har mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
ledarskapsutbildning exempelvis rektorsutbildning och/eller Stockholm stads ledarskapsutbildning
aktuell erfarenhet som biträdande rektor inom grundskolan och särskilt erfarenhet av elever med särskilt behov av stöd, NPF och intellektuella funktionsnedsättningar
erfarenhet av att leda och utveckla skolverksamhet
en grundläggande förståelse och kunskap om anpassad grundskola, styrdokument och god erfarenhet av att integrera denna verksamhet med grundskolan
god kunskap i att arbeta i Prorenata samt Stockholms stads olika systemstöd.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och och följande kompetenser:
Helhetssyn, du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Professionell, du är en ledare med analytisk och strategisk läggning. Utvecklingsinriktad, du arbetar proaktivt och främjar nytänkande och mångfald. Mål och resultatorienterad, du anpassar din inriktning när målen och förutsättningarna ändrar sig.Tydlig, kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.God samarbetsförmåga, relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Publiceringsdatum2026-04-24Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. För att kunna anställas inom Stockholms stads skolor måste du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Bäckvägen 1 (visa karta
)
126 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
AnnMarie Taylor ann-marie.taylor@edu.stockholm.se 08-50838481
