Biträdande rektor till Midsommarkransens gymnasium
2026-01-31
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Midsommarkransens Gymnasium öppnade 2013 och har i dagsläget ca 700 elever.
Skolan har en tydlig idrottsprofil med elever som är elitsatsande i olika lagsporter, samt andra elever som vill kombinera sitt idrottande med studier. Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet, samt Introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Midsommarkransens gymnasium har ett brett upptagningsområde geografiskt och socioekonomiskt. Det är en av de få riktiga mötesplatserna i Stockholms gymnasieflora.
Klimatet på skolan är lugnt och välkomnande och trivseln är hög bland såväl elever som personal.
De flesta som arbetar på skolan är lärare men här arbetar även vaktmästare, kurator, skolsköterska, specialpedagog, SYV, administrativ personal, skolbibliotekarie samt rektorer.
Skolan har också egna kockar och kökspersonal som varje dag lagar vår goda mat. Skolan har också ett eget café. Vi jobbar alla tillsammans för att ge eleverna de bästa förutsättningarna i deras livslånga lärande.
Vårt anpassade gymnasium växer och därmed söker vi nu en bitr. rektor med fokus på just denna del av vår verksamhet.
Läs gärna mer om skolan här: Midsommarkransens gymnasium
Vi erbjuder
En tjänst som biträdande rektor för vårt anpassade gymnasium som är under tillväxt. Du får med möjligheten att arbeta med engagerad personal samt i en ledningsgrupp som jobbar tillsammans för att leda skolans utvecklingsarbete.
Som medarbetare i Stockholms stad har du möjlighet till friskvård och du kan köpa stadens motions- och simhallskort till subventionerat pris samt erbjuds friskvårdsbidrag. Under vissa förutsättningar har du möjlighet att byta semesterlönetillägg mot fler semesterdagar. Läs mer om våra förmåner här
Är du ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer.
Din roll
I rollen som biträdande rektor för vårt anpassade gymnasium bidrar du i arbetet med skolans strategiska och långsiktiga utveckling och stöttar rektor i beslutsfattande och ledning av skolan.
Du har personalansvar för enhetens lärare och elevassistenter. Utöver uppgifterna kopplade till skolledning ansvarar du också för att leda enhetens specialpedagogiska arbete i form av planering, uppföljning av insatser samt dokumentation. Du är en del av skolans ledningsgrupp som består av rektor, tre biträdande rektorer samt administrativ chef. Arbetet som biträdande rektor på enheten innebär ett nära arbete med arbetslag, elever och skolans stödfunktioner, såsom elevhälsan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen med pedagogisk inriktning och giltig lärarlegitimation.
flerårig erfarenhet som legitimerad lärare.
erfarenhet av verksamhetsstöd och interkommunal ersättning,
erfarenhet av att leda lärande genom andra exempelvis som biträdande rektor, förstelärare eller arbetslagsledare
kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning och de anpassade skolformerna.
Det är meriterande om du har:
påbörjade eller slutförd rektorsutbildningen.
specialpedagogutbildning.
erfarenhet som undervisande lärare i gymnasiet.
erfarenhet av att administrera utredningar och åtgärdsprogram samt andra specialpedagogiska insatser
erfarenhet av arbete i de anpassade skolformerna.
haft lönesättande personalansvar i skola.
haft budgetansvar i skola.
Rollen ställer krav på att du som ledare har ett coachande och relationsskapande förhållningssätt och samtidigt kan vara tydlig och kravställande. Du är strukturerade och strategisk med en hög pedagogisk insikt. Flexibilitet och stabilitet är förmågor rollen du gynnas av att besitta. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur, och grupptillhörighet påverkar en själv och andra samt har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan!
