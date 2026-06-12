Biträdande rektor till Kvarnbyskolan
Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-06-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Kvarnbyskolan är en F - 6 skola med ca 310 elever inklusive en ny anpassad grundskola. På Kvarnbyskolan arbetar ca 64 anställda. Skolan ligger i Rinkeby och har ändamålsenliga lokaler ca 5 minuter från t-banan. Kvarnbyskolan räknar med ett komplett elevhälsoteam och ett bemannat skolbibliotek. Den anpassade grundskolan ligger i grundskolans lokaler och vi arbetar för inkludering utifrån alla elevers möjligheter.
Vår vision är att vara en attraktiv skola för våra elever och anställda, där vi möter dagen med excellens, vilket vi gör genom våra ledord kommunikation, trygghet och lärande.
Läs gärna mer om skolan här
Nu söker vi en biträdande rektor som ska kombinera en tjänst som skolledare på ca 50% med undervisning (föredragsvis i MA/NO/TK) på den övriga tiden. Skolledaruppdraget kan komma att utöka över tid.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Stockholms stad har du möjlighet till friskvård och du kan köpa stadens motions- och simhallskort till subventionerat pris. Under vissa förutsättningar har du möjlighet att byta semesterlönetillägg mot fler semesterdagar. Läs mer om våra förmåner här.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Läs mer här.
Din roll
Som biträdande rektor har du huvudansvar för elever, personal, budget inom din del av verksamheten. Det innebär att du bland annat ansvarar för medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Du ingår i skolans ledningsgrupp, elevhälsoteam och arbetar tillsammans med övriga i skolledningen för att utveckla och leda Kvarnbyskolan mot gemensamma mål.
Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden är bland annat:
• bistå rektor med allt som kan tänkas behövas i sitt uppdrag att leda skolan inom det operativa, pedagogiska och i ledarskapet.
• Arbeta med SKA för att skapa goda förutsättningar för en kvalitativ undervisning och elevernas lärande.
• Leda pedagogiska utvecklingsprocesser.
• Skapa och bibehåll goda kontakter med personal, elever och vårdnadshavare.
Du är en samverkande och lösningsfokuserad ledare som har förmåga att kunna inleda, leda och följa upp olika skolprocesser. Du är lyhörd, relationell och målinriktad och bygger ditt ledarskap genom förtroende, professionalitet och tillit. Du arbetar med lojalitet och professionalitet och ditt ständiga fokus är eleverna och att utveckla deras måluppfyllelse.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen med pedagogisk inriktning och giltig lärarlegitimation.
Erfarenhet av att undervisa i grundskolan.
God kunskap om skolans organisation, systematiskt kvalitetsarbete och elevhälsoarbete.
Kunskap om kulturell mångfald
Kunskap om arbetsmiljöarbete.
Hög kunskap om skolans styrdokument.
God digital kompetens.
God kommunikativ förmåga och förmåga att utrycka dig väl i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Lärarlegitimation inom något eller flera av ämnena MA,NO eller TK.
Genomfört rektorsprogrammet.
Genomfört ledarskaps- eller ledningsgruppsutbildningar.
Erfarenhet som skolledare med personalansvar.
Erfarenhet som skolledare med personalansvar i grundskolans lägre åldrar (F-6).
Vi söker dig som är en skicklig ledare med djupa kunskaper om skola och undervisning. Du är målmedveten och kan leda andra mot mål och resultat. Tillit, lyhördhet och relationsskapande är förmågor du besitter och kan kombinera med att leda genom tydlighet, höga förväntningar och beslutsamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning. För att kunna anställas inom Stockholms stads skolor måste du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal i Stockholms stad. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Lillbybacken 3 (visa karta
)
163 05 RINKEBY Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kvarnbyskolan Kontakt
Tina Lyckman, Sveriges skolledare tina.lyckman@edu.stockholm.se 076-1216751 Jobbnummer
9960527