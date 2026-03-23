Biträdande rektor till Komvux Kista
Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-03-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Nu söker vi en biträdande rektor till Komvux Kista - gör skillnad för vuxnas lärande och framtid.
I denna roll får du möjlighet att leda och utveckla en verksamhet där utbildning förändrar liv. Med ett starkt fokus på pedagogiskt ledarskap arbetar du nära lärare och medarbetare för att skapa en kvalitativ och inkluderande lärmiljö. Du driver utveckling, tar ansvar för helheten och bidrar till att rusta vuxna elever för arbete och vidare studier.
Välkommen till oss
Välkommen till Stockholms stads egna skolor!
Vi är cirka 300 engagerade och nyfikna medarbetare som varje dag gör skillnad för våra elever. Varje år erbjuder vi utbildning av hög kvalitet till Stockholms stads medborgare. Våra skolor finns i Järva, Skärholmen, Liljeholmen och Södermalm och omfattar totalt tio enheter.
Egen regi ansvarar för stadens egna Komvux, sfi och yrkeshögskola och ger stockholmarna möjligheter att studera och delta i samhälls- och arbetslivet. Verksamheten vänder sig till både dem som vill byta karriär och dem som vill komplettera betyg eller slutföra sin gymnasieutbildning. Egen regi är organiserad i två verksamhetsområden. Nu söker vi en biträdande rektor till Komvux Kista. Komvux Kista ingår i verksamhetsområde 1.
Komvux Kista är en relativt nyöppnad skola som har ungefär 1100 elever. Idag har vi 30 medarbetare och vi erbjuder undervisning i sfi samt grundläggande kurser i matematik, svenska som andraspråk och engelska. Våra lokaler ligger i anslutning till Kista galleria.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och skapa en attraktiv och framtidssäkrad utbildning och göra skillnad för både elever och yrkesverksamma. Här får du ett tydligt uppdrag där du, tillsammans med kollegor, bygger en stark och efterfrågad utbildningsverksamhet. Hos oss är kompetens och samarbete grunden för arbetsglädje och utveckling. Du får leda i en växande verksamhet som genomgår förändringar och har en central roll i stadens kompetensförsörjning. Du blir en del av ett erfaret rektorskollegium och får möjlighet att påverka, på riktigt.
Läs mer om våra förmåner via länken som du hittar under rubriken övrigt.
Din roll
I rollen har du ett tydligt fokus på pedagogiskt ledarskap och arbetar nära verksamhetens lärare. Du har personalansvar för ett team om cirka tio medarbetare i olika funktioner, såsom studie- och yrkesvägledare, administratörer, serviceassistenter samt ett antal timanställda och vikarier.
Tillsammans med rektor leder du den pedagogiska verksamheten i enlighet med skollagen, med fokus på kvalitet, utveckling och måluppfyllelse. En viktig del av uppdraget är att driva och utveckla verksamheten framåt, bland annat genom förändringsarbete och implementering av nya arbetssätt och verktyg, såsom införandet av en ny lärplattform.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
akademisk examen med minst 30 högskolepoäng i pedagogik
lärarlegitimation
examen från rektorsutbildning
aktuell och flerårig skolledningserfarenhet inom vuxenutbildning och/eller gymnasiet
kunskap om schemaläggning, arbetsmiljö och ekonomiskt tänk
aktuell erfarenhet av att ha drivit pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolans uppdrag
mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete i Stockholms stad
erfarenhet av att leda SFI och komvux
ekonomikunskaper kopplat till komvux.
Din personlighet och ditt arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid nedan nämnda kompetenser, personliga egenskaper tillsammans med motivation och engagemang för tjänsten. Vi utgår från stadens chefsprofil.
Helhetssyn Du tar hänsyn till det större perspektivet och verkar för hela verksamhetens bästa i beslut och agerande.
Utvecklingsinriktad Du driver utvecklingsarbetet proaktivt och handlingskraftigt, med fokus på elevernas lärande och med ett ledarskap som gagnar skolan.
Mål och resultatorienterad Du planerar och prioriterar utifrån mål och resultat, motiverar andra och driver verksamheten framåt med fokus på mål, kvalitet och resultat.
Tydlig Du är tydlig i din kommunikation och lyssnar aktivt, och säkerställer att budskap och förväntningar är tydliga för alla berörda.
God samarbetsförmåga Du samarbetar lätt med andra och bidrar till ett inkluderande och problemlösande förhållningssätt.
Problemlösande analysförmåga Du har förmåga att arbeta med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem för att hitta effektiva lösningar som främjar verksamhetens och elevernas bästa.Publiceringsdatum2026-03-23Övrig information
I denna rekrytering använder vi inte personligt brev, vilket innebär att du inte ska bifoga ett sådant. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån din CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och din CV.
Arbetspsykologiska tester kommer vara en del i rekryteringsprocessen.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Länk
Läs mer om våra förmåner här
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Ersättning
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1238".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Komvux Kista
Åsa Skaljic, rekryterande chef asa.skaljic@edu.stockholm.se
9814770