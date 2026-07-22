Biträdande rektor till Höglandsskolan
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2026-07-22
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till Höglandsskolan
Höglandsskolan är en F–9-skola i Bromma med cirka 470 elever och 60 medarbetare. Här kombinerar vi tradition och kvalitet med kreativitet och trygghet. Våra elever trivs, känner sig trygga och når mycket goda studieresultat. Skolan har sedan starten 1931 en stark estetisk inriktning där vi ser styrkan i att förena teoretisk och estetisk undervisning för att skapa en inspirerande miljö för både elever och pedagoger. Skolans ledningsgrupp bestående av rektor, två biträdande rektorer samt en administrativ chef arbetar aktivt för skolans vision "Vi växer tillsammans" samt värdeorden glädje, nyfikenhet och tillit.
Vill du arbeta som skolledare i en spännande organisation med kompetenta kollegor och i en kultur där lärande, kreativitet och samarbete står i centrum?
Är du en skicklig och engagerad biträdande rektor med erfarenhet av skolledarskap i grundskola?
Då är detta en möjlighet för just dig!
Läs gärna mer om skolan här
Vi erbjuder
• En stabil och trivsam arbetsplats med 100% behöriga lärare.
• Ett rutinerat elevhälsoteam och ett aktivt trygghetsarbete.
• En erfaren och kompetent ledningsgruppen.
• Närhet till både natur och kommunikationer.
Som medarbetare i Stockholms stad har du möjlighet attraktiva förmåner, läs mer om dessa här
Är du ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer.
Din roll
Biträdande rektor är en nyckelspelare för att utvecklingen för hela skolan går i den riktning som rektor och skolledningen har beslutat. Biträdande rektor är den som säkerställer att eleverna tilldelas de resurser som behövs och att undervisningen utvecklas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt i linje med skolans vision. Samtidigt innefattar rollen ett nära samarbete med andra skolledare och att bidra till skolans långsiktiga utvecklingen. Det innebär att ingå i skolans ledningsgrupp och att stötta rektor i dennes beslutsfattande och ledning av skolan.
Som biträdande rektor för F-6 och fritids på Höglandsskolan ansvarar du bland annat för att:
• Driva den pedagogiska utvecklingen tillsammans med skolledningen och förstelärarna
• Utveckla och stärka både fritids och skola samt deras samverkan
• Leder och utvecklar du personal genom ett coachande förhållningssätt.
• Medverka i utvecklingen av skolans praktisk-estetiska inriktning
Ditt huvudsakliga ansvarsområde är verksamheterna F-6 samt fritids som du leder i samarbete med skolans ledning. Du har fullt medarbetaransvar för ca 20 personer samt budgetansvar. Du kommer även ingå i skolans elevhälsoteam och trygghetsteam och leda elevrådet för F-6. Administrativa uppgifter som ingår i tjänsten är t.ex. schemaläggning, modersmålshantering, diarieföring.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• Pedagogisk högskoleutbildning och giltig lärarlegitimation.
• Minst 3 års erfarenhet som biträdande rektor i grundskola.
• Genomfört ledarskaps- eller ledningsgruppsutbildningar.
• Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du läst rektorsutbildningen samt om du har erfarenhet:
• som biträdande rektor för fritidsverksamhet.
• av elever med särskilda behov.
• av coachande ledarskap.
• av Stockholms stads administrativa system t.ex. Schema, BER, e-dok
Ditt ledarskap
Vi vill lyfta tre egenskaper som särskilt viktiga för dig som skolledare hos oss:
• Ledarskapsförmåga: Du leder, motiverar och samordnar grupper samt skapar engagemang
och delaktighet som gör att verksamheten effektivt kan nå gemensamma mål.
• Strukturerad: Och därmed planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt att du sätter upp och håller tidsramar.
• Relationsskapande: Vilket syns genom att du är utåtriktad och social samt kan skapa kontakter och underhålla relationer på ett professionellt sätt.
Övrig information
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning. Denna rekrytering sker utan det personliga brevet.
För att kunna anställas inom Stockholms stads skolor måste du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal i Stockholms stad. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Höglandstorget (visa karta
)
167 71 BROMMA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Höglandsskolan Jobbnummer
10008747