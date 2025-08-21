Biträdande Rektor till Fritidshem med Fransk profil
Lycée Francais Saint-Louis / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycée Francais Saint-Louis i Stockholm
Stiftelsen Lycée Français Saint-Louis är en internationell skola som följer fransk läroplan enligt en konvention med AEFE (Agence pour l'enseignement Français à l'étranger). Skolan, som har ca 700 elever mellan 6 och 19 år, ligger på natursköna Stora Essingen. I denna stimulerande mångkulturella miljö arbetar elever från ett 40-tal nationer och 170 personal med språket som sammanhållande länk. Till stiftelsen hör en svensk förskola med fransk profil som har ca 100 barn. Sedan 2022 organiserar LFSL även ett fritidshem för elever i årskurserna CP-CM1 (6-9 års ålder).
Vi söker Biträdande Rektor med ansvar för vårt fritidshem med svensk inriktning i en franskspråkig miljö.
Tjänsten innefattar att leda, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet på ett operativt sätt, mot målen för fritidshem i enlighet med svensk läroplan (LGR 22) i samklang med målen som fransk internationell skola.
Arbetsuppgifterna omfattar, men är inte begränsade till:
- att utveckla samarbetet mellan Fritidshemmets personal och skolans lärare i samarbete med Rektor
- delta i elevhälsoarbetet med skolans elevhälsoteam
- ha operativt ansvar för Fritidshemmet och dess personal
- ansvar för arbetsmiljön
- delta i budgetarbete, HR processer, rekrytering och administration
Tjänsten rapporterar till låg- och mellanstadiets rektor i frågor som rör elever och personal, och till skolchefen i frågor som rör systematiskt kvalitetsarbete och andra rapporter till huvudman.Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning avsedd för undervisning i fritidshem - lärarlegitimation för Fritidshem samt har erfarenhet och kunskap från Fritidshem alternativt en utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Gärna med tidigare erfarenhet av personalansvar. Du har god pedagogisk insikt och interkulturell medvetenhet. Som person har du förmåga att lyssna, samverka och kommunicera på olika nivåer i organisationen. Du vill arbeta i en organisation som utvecklar det kollegiala lärandet och där det bästa från Sverige och Frankrike möts för elevernas bästa.
Påbörjad eller avslutad Rektorsutbildning är meriterande men inte avgörande, men möjlighet att påbörja utbilningen är ett krav.
Du utvärderar fritidshemmets verksamhet på ett välfungerande sätt. Du har en positiv och flexibel grundinställning, är självgående, utvecklingsinriktad och har en väl utvecklad ansvarskänsla. Du talar svenska och franska.
Som person är du strukturerad, trygg och lyhörd ledare. Du är tydlig i ditt ledarskap, vinner medarbetarnas förtroende, inspirerar och skapar en kultur, där vilja, arbetsglädje och olikheter integreras på ett värdeskapande sätt. Du har god samarbetsförmåga och strävar efter att i samspel med andra hitta fungerande vägar framåt.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats med kollektivavtal, friskvårdsbidrag i en internationell miljö med engagerade kollegor.
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Startdatum enligt överenskommelse.
Ansökan är öppen till och med den 24 september 2025.
Intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan detta datum.
Vid eventuell intervju skall ett utdrag ur belastningsregistret kunna presenteras. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycée Francais Saint-Louis Arbetsplats
Périscolaire-Fritids Jobbnummer
9468761