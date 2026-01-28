Biträdande rektor till Broskolan
2026-01-28
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en skolledande roll och samtidigt få möjlighet att göra skillnad? Nu har du chansen till en rolig och utvecklande tjänst som biträdande rektor på Ängslättskolans anpassade grundskola.
I uppdraget samarbetar du med en biträdande rektor som har ansvar för fritidsverksamheten. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för hela verksamheten inom den anpassade grundskolan.
Ditt arbete är förlagt till verksamhetens egna lokaler på Broskolan, men du blir samtidigt en del av Ängslättskolans ledningsgrupp som består av rektor, ytterligare tre biträdande rektorer samt administrativ chef. Du kommer till en ledningsgrupp som tycker om att samarbeta och som ser vikten av att ha roligt på jobbet. Nya idéer välkomnas och här får du goda möjligheter att både utvecklas i din roll och ta ett stort eget ansvar.
Som biträdande rektor verkar du inom ramen för den delegering som rektor ger. Du leder, utvecklar och organiserar arbetet på skolenheten inom ramen för din delegation. I uppdraget ingår ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet samt för mål, ekonomi, personal och kvalitet inom ditt ansvarsområde.
I tjänsten ingår även samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.
Ta chansen att få prova ett roligt, givande och utvecklande ledaruppdrag!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med en akademisk utbildning om minst fil.kand. 180 hp. Har du genomgått rektorsutbildning eller något ledarutvecklingsprogram/-utbildning är det meriterande.
Du ska tidigare ha arbetat som rektor eller biträdande rektor under minst ett läsår. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola.
Vi söker dig som är flexibel och öppen för nya idéer. Du är nyfiken och kreativ, men också stabil, lugn och balanserad. Du skapar struktur och tydliga delmål och är inte rädd för att fatta beslut.
Du har ett stort engagemang och intresse för skolans målgrupp och för att alla elever ska kunna lyckas utifrån sina förutsättningar samt ha rätt till en likvärdig utbildning.
Vill du arbeta för varje elevs bästa skola tillsammans med oss?
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Ängslättskolan ligger i Bunkeflostrand och är en treparallellig F-6 skola med integrerad anpassad grundskola för årskurs 1-6. Här arbetar vi efter Bunkeflomodellen som innebär fysisk aktivitet på schemat varje dag. Vi anpassar lärmiljön i klassrummen för att varje elev ska kunna lära utifrån sina förutsättningar genom att ha extra anpassningar på klass- och gruppnivå.
Vi har också ett aktivt värdegrundsarbete som pedagoger tillsammans med skolkurator och skolsköterska driver för alla elevers trygghet och trivsel. Vi driver utvecklingsarbete tillsammans, både i arbetslagen och ledningen. Alla elever och all personal på Ängslättskolan ska känna trygghet, glädje och trivsel!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
