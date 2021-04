Biträdande rektor till Björktorpsskolan och Forskaren! - Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Pedagogchefsjobb i Eskilstuna

Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Eskilstuna2021-04-15Vill du arbeta på en skolenhet där driv och utvecklingsvilja är i fokus? Vill du arbeta i händelsernas centrum där ingen dag är den andra lik och där medarbetare och skolledning varje dag arbetar tillsammans, för att göra skillnad för morgondagen vuxna?Välkommen att söka arbete hos oss!Vi söker nu dig som vill arbeta som biträdande rektor hos oss på Björktorpsskolan och Forskaren, två skolor som inom något år bildar en gemensam skolenhet. Forskaren är en av Eskilstunas nya skolor, som planeras bli klar under 2021.Vår skola har idag drygt 550 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och elevprognoser säger att eleverna kommer att öka under kommande år. Många elever i de yngre åldrarna vistas på fritidshemmen.Skolorna ligger i Nyforsområdet, som består av både villa- och hyreshusbebyggelse med närhet till grönområden och 7 minuters promenadavstånd till tågstationen och Eskilstuna centrum. Våra fantastiska elever har tillsammans ungefär 40 olika modersmål och skolans arbete genomsyras av ett språkpedagogiskt arbetssätt, där olika professioner samverkar med varandra för elevens bästa resultat. Arbetslagen har under flera år arbetat intensivt med att utveckla den professionella lärargemenskapen, där det kollegiala lärandet står i fokus. Sedan några år tillbaka arbetar vi strukturerat med digitaliseringens möjligheter för att stödja och utmana undervisningen och i alla klassrum finns digitala enheter i form av datorer och iPads. Vi arbetar också med ledarskapet i klassrummet och nyanländas rättigheter till utbildning.På vår skola är nyckelorden samarbete och samverkan. Hos oss arbetar du sällan enskilt eller ensam. Något som vi är överens om på skolan är att vi har ett stort hjärta för eleverna och varandra, vi månar om allas lika värde oberoende om du är liten eller stor, stark eller svag. Inom elevhälsoteamet arbetar många personer och finns alltid tillgängliga på skolan.Skolorna har ett elevhälsoteam där professionerna är på plats varje dag. Tillsammans med ledning och övrig personal utvecklar vi det förebyggande- och främjande elevhälsoarbetet på skolan, till exempel genom att genomföra ett skolgemensamt arbete kring rastverksamhet, elevhälsomöten och ledarskapet i klassrummet.2021-04-15I din roll som biträdande rektor på Björktorpsskolan och Forskaren ingår du i skolledningen tillsammans med skolans två rektorer och flera arbetslagsledare. Som stöd finns också administrativ personal. Du kommer i den här rollen arbeta på rektors uppdrag med arbetsledar- och verksamhets ansvar. Det innebär både operativt arbete och strategiskt arbete.Du får:Verksamhets och personalansvar för cirka 20 medarbetare vilket innefattar att skapa förtroende och relationer och att stötta och leda medarbetarna i verksamheten, vara inspirerande och utmana medarbetarna i deras arbete. Att verka för en god arbetsmiljö för personalen är centralt. Medarbetarsamtal, uppföljning, lönesättning och eventuell rehabilitering ingår.Ansvar att elevhälsoarbetet är en del av ditt dagliga arbete och du ingår i olika arbetsgrupper inom området.Vara en del av elevhälsoteamet och i det arbeta på rektors uppdrag.Bistå rektorer i ledningen av skolan arbete och utveckling.Bistå rektor vid ekonomiuppföljning, budget, fakturahantering, lokalfrågorSkapa goda, trygga lärmiljöer och lärprocesser. Det gäller för alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar.Skapa lika möjligheter för alla elever att uppnå kunskapskraven, genom ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanen för grundskolan och lokala verksamhetsplaner.Ansvarsfördelningen mellan rektorer och biträdande rektor kommer att utformas efter intresse och kompetens hos den samlade skolledningen.Vi söker dig som uppfyller följande kvalifikationer:Avslutad akademisk utbildning om minst tre år (180hp/120p) med pedagogisk inriktning.Minst 3 års erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn/ungdomar.Erfarenhet av att möta barn och familjer med olika bakgrund och förutsättningar i professionella sammanhang.Kunskaper om och erfarenhet av elevhälsans uppdrag.Är väl förtrogen med vad digitalisering innebär för grundskolans verksamhet.Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska.Det är meriterande om du har:Erfarenhet av att driva lärande- och utvecklingsprocesser.Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar.Ledarskapsutbildning.Erfarenhet av arbete på F-6 skola.Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.För att lyckas i rollen behöver du vara en kommunikativ och lyhörd ledare. Vi förutsätter att du har personlig mognad och att du har styrka att visa mod, tydlighet och ödmjukhet i de olika situationer som kan uppstå på en skola. Du behöver vara initiativrik och uthållig i skolans utvecklingsarbete och du ska kunna leda, inspirera och engagera medarbetarna. För att lyckas i detta uppdrag behövs helhetssyn och god strategisk förmåga. Du har god elevsyn och trygg i ditt ledarskap med en tro på att alla kan lyckas. Du har bra balans mellan det pedagogiska och sociala frågor.Vi ser fram emot att träffa dig som vill vara en del av vår engagerande arbetsplats.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.