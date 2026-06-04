Biträdande rektor/Specialpedagog 50/50
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Karlskrona Visa alla pedagogchefsjobb i Karlskrona
2026-06-04
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vill du vara med och göra skillnad för elever och medarbetare i en organisation där samarbete, utveckling och engagemang står i centrum?
Vi söker nu en biträdande rektor och specialpedagog som vill kombinera pedagogiskt ledarskap med ett elevnära specialpedagogiskt uppdrag. Tjänsten är fördelad mellan 50 % biträdande rektor på Sturkö skola och 50 % specialpedagog på Ramdala och Sturkö skola.
Sturkö skola och Ramdala skola är två F–6-skolor i Karlskrona kommuns östra skolområde. Skolorna präglas av trygghet, goda relationer och ett starkt fokus på elevernas kunskapsutveckling och välmående.
Du kommer att bli en viktig del av ett nära samarbete mellan skolornas professioner där elevhälsa, undervisningsutveckling och skolutveckling står i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som Biträdande rektor:
Du är en pedagogisk ledare som tillsammans med rektor driver skolans utveckling. Uppdraget innebär att vara delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete genom att arbeta med vision, målstyrning, uppföljning och utvärdering utifrån gällande styrdokument.
Tjänsten innebär ledningsansvar inom olika verksamhetsområden på F6. I uppdraget ingår personal- och verksamhetsansvar, arbetsmiljöarbete, budgetuppföljning samt administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer att ingå i skolornas gemensamma ledningsgrupp där vi arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten och skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling.
Som specialpedagog:
Du arbetar nära elever, pedagoger och vårdnadshavare för att skapa tillgängliga lärmiljöer och främja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar
• Handleda och stödja pedagoger i det specialpedagogiska arbetet
• Delta i elevhälsans arbete och i samverkan med externa aktörer
• Ansvara för upprättande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram
• Delta i samtal med elever och vårdnadshavare
• Bidra till skolornas utveckling av inkluderande lärmiljöerKvalifikationer
Du ska vara legitimerad specialpedagog och en merit är om du har erfarenhet och har en rektorsutbildning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet såsom engagemang för elever, personal och skolutveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C325207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Rektor
Carina Bärlund 0455-30 40 04 Jobbnummer
9948457