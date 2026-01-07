Biträdande rektor sökes till Kumla skola
Kumla skola är en helt nyrenoverad F-9 skola i Tyresö som ligger inbäddad i ett villa- och radhusområde.
Skolan har strax över 600 elever och är därmed en av Tyresös största grundskolor. Vi arbetar för att eleverna ska få med sig så mycket kunskap som möjligt, samtidigt som de har så bra hälsa som möjligt. För oss är det viktigt att eleverna känner att Kumla skola är deras skola. För att uppnå detta är det viktigt att personalen trivs och är med och driver utvecklingen av skolan. All personal i Tyresö kommun fortbildas inom utvecklande medarbetarskap och alla chefer fortbildas inom utvecklande ledarskap. Alla skolledare i Tyresös kommunala grundskolor deltar i IFOUS-projekt med rubriken "Undervisningsnära skolledarskap". Från och med hösten 2026 kommer Tyresö musikklasser att flytta in på Kumla skola. Kumla har också en lärstudio, vilket är en särskild undervisningsgrupp med kommunalt intag med plats för ca 12 elever.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som biträdande rektor ingår du i skolledningen tillsammans med rektor, biträdande rektor F-5 och administrativ chef. Du har personalansvar för personal åk 7-9 och verksamhetsansvar åk 6-9, vilket till exempel innebär att du leder det systematiska kvalitetsarbetet för ökad måluppfyllelse. Du leder EHT för åk 6-9 och du leder likabehandlingsarbetet på hela skolan.
Vi söker dig som har arbetat minst tre år på en likvärdig tjänst som rektor eller biträdande rektor och du har erfarenhet av arbete med elever i högstadieåldern. Du är legitimerad lärare och har erfarenhet av undervisning på högstadiet.
Du har slutfört rektorprogrammet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbeta som skolledare på F-9 skola samt dokumenterad erfarenhet av att få elevgrupper att utvecklas mot högre måluppfyllelse.
Din elevsyn bygger på att elever, i grunden, vill göra rätt och det faller sig naturligt för dig att anta ett relationellt perspektiv i elevhälsoärenden. Du har god kunskap om skollag och andra styrdokument. Vi söker dig som har god kompetens inom elevhälsoarbete och förståelse för hur förebyggande, främjande och åtgärdande insatser bidrar till elevers lärande och välmående. Du arbetar strukturerat med att analysera resultat på individ-, grupp- och skolnivå och omsätter analyserna i konkreta utvecklingsinsatser. Du har erfarenhet av att driva systematiskt kvalitetsarbete i samverkan med personal och elevhälsoteam, med fokus på ökad måluppfyllelse och likvärdig utbildning.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2026. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Magnus Nilimaa, Rektor, 08-5782 7101, magnus.nilimaa@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
