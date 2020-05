Biträdande rektor Södra Latins gymnasium - Stockholms kommun - Pedagogchefsjobb i Stockholm

Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm2020-05-25Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Gymnasieorganisationen i Stockholm stad genomgår en förändring avseende ledningens struktur vilken träder i kraft den 1 aug 2020.Den innebär att gymnasieskolor organiseras med en rektor per skola och underställda biträdande rektorer.Arbetsplatsbeskrivning Södra Latins gymnasiumVi är en anrik gymnasieskola, med ca 1100 elever, som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt. Skolan är belägen mitt på Södermalm och vi har utbildningar som håller hög nivå inom musik, dans, teater, bild och formgivning samt naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk och introduktionsprogram-språk. Vår engagerade Elevkår, skolans aktiva målsmans förening, föreningen Södra Latinare och Norrnässtiftelsen är viktiga medaktörer vilka bidrar till rika mervärden för våra elever. Du kommer till vår vackra, varma, trygga och välkomnande arbetsmiljö där våra ledord: respekten för varandra och rätten att vara sig själv gäller alla på vår skola. Trivseln och den fina "Södra andan", vilken har byggts upp under många år av personal och våra elever, sitter i väggarna. Skolans pedagogiska personal organiseras i ämneslag och programlag vilkas leds av våra karriärslärare och våra programlagsledare. De tillsammans med dig utgör viktiga hävstänger i skolans utveckling. Vår personal har skapat en rik "delarkultur" vilket betyder att de, såväl informellt som formellt, driver skolans systematiska och pedagogiska utvecklingsarbete genom kollegialt lärande. Att ha roligt på arbetet, att få utvecklas och prioritera friskvård är en självklarhet för oss. Vi är stolta över vår skola och sätter bildningsuppdraget, trivsel och en god arbetsmiljö i första rummet. Vi arbetar för att våra elever ska få växa, nå sina individuella mål samt vara väl förberedda inför fortsatta studier vid högskolor, universitet och ett framtida yrkesliv. Södra Latins gymnasium har ett brett nätverk av internationella kontakter, skolan har just fått utmärkelsen Europaparlamentets ambassadörsskola och vi organiserar respektive är koordinatorer för ett flertal språkutbyten samt Erasmus projekt. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig.2020-05-25I egenskap av rollen som biträdande rektor utövar du ditt ledarskap nära elever och medarbetare samt blir en del av ledningsgruppen vilken består av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef. Tillsammans med ledningsgruppen, våra karriärslärare, lärare och övrig personal är du med och leder den fortsatta utvecklingen mot våra högt ställda mål. Du kommer att stötta rektor i dennes beslutsfattande och ledning av skolan. Det betyder ett nära samarbete med de andra två biträdande rektorerna och ni är de som säkerställer att eleverna tilldelas de resurser som behövs och att undervisningen utvecklas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du fokuserar på skolans kärnprocesser med alla de sedvanliga arbetsuppgifter det innebär och är den som ser till att saker och ting blir gjorda i kraft av ditt distribuerade ledarskap.Uppdragets tyngdpunkt ligger i att fortsätta arbetet med att förvalta och förädla skolans mångfald av program som är dess identitet och styrka. Ditt ledarskap kommer att bidra till att skolan är ett fortsatt attraktivt val för elever som söker till gymnasiet. Du leder arbetet med att bevara befintliga och upparbetade internationella kontakter samt skapar förutsättningar för nya Erasmus+ projekt. Du kommer även att ansvara för att tillsammans med karriärslärare leda utvecklingen av skolans certifiering som Europaparlamentets ambassadörsskola.Som biträdande rektor är det av stor vikt att du har en god förståelse för hur vi tar till oss kunskap och människors olika förutsättningar. Du har en förmåga att anpassa sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Som chef leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet. Genom ett coachande förhållningssätt utvecklar du medarbetaren genom att leda denna i att identifiera mål, undanröja hinder, skapa möjligheter samt planera handling. Du arbetar bra med såväl kollegor som medarbetare där du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Med en förmåga att lyssna och kommunicera löser du konflikter konstruktivt. Du har ett mål- och resultattänkande som styr dina prioriteringar, din planering och ditt agerande samt kan ändra inriktning när målen förändras.Du är en skicklig skolledare och har kunskap om gymnasieskolans verksamhet.Du utövar, utifrån uppdragsbeskrivningen, ett tydligt och involverande ledarskap.Du är mycket intresserad av att utveckla undervisningen och lärande tillsammans med kollegor och lärare.Du har ett stort intresse av att utveckla verksamheten med allt vad det innebär av flexibilitet, tålamod och kreativitet.Du har god förmåga att skapa trygga relationer med elever, personal och vårdnadshavare.Du är en kommunikativ ledare som kan uttrycka dig väl i tal och skrift.Du tycker om att samarbeta och söker en helhetssyn på verksamheten.Du har gedigen digital kompetens och är intresserad av att bidra till skolans fortsatta digitala utveckling.Du har erfarenhet av tjänstefördelningsarbete.Du har en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning som är relevant för tjänsten.Det är meriterande om du:har genomgått det statliga rektorsprogrammethar tidigare erfarenhet av ledning av de program som skolan erbjuderhar erfarenhet av systematiskt kvalitets- och internationaliseringsarbetehar erfarenhet av schemaläggning i NOVASCHEMVi kallar till intervjuer löpande under ansökningsprocessen.Välkommen med din ansökan!Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. 