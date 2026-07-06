Biträdande rektor, Olandsskolan
Östhammars kommun, Grundskola / Pedagogchefsjobb / Östhammar Visa alla pedagogchefsjobb i Östhammar
2026-07-06
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Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Nu har du chans att arbeta i en skola med fokus på utveckling förutom en lärande och trygg miljö. Vi har en skolutvecklare i kommunen som bjuder in till uppskattade introduktionsdagar för nyanställda och rektorn finns närvarande på skolan, i nära samarbete med dig. Vi arbetar enligt ett årshjul som kallas Lyckas tillsammans där du har hjälp av tydliga kommungemensamma planer och rutiner. Vi erbjuder dig goda möjligheter till personlig utveckling i en stimulerande och trivsam arbetsmiljö - allt inom pendlingsavstånd till Uppsala.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vill du vara med och leda och utveckla en skola där kvalitet i undervisningen och elevernas lärande står i centrum? Vi söker nu en engagerad biträdande rektor med ansvar för ett av våra stadier.
Om uppdraget:
Som biträdande rektor har du ett tydligt ansvar för ditt stadie, samtidigt som du också bidrar till ett övergripande lednings- och utvecklingsarbete för hela skolan. Du är med och driver verksamheten framåt tillsammans med övrig skolledning, med fokus på kvalitet och resultat.
På vår skola finns fungerande rutiner, och vi arbetar kontinuerligt med utveckling genom att stegvis förbättra och justera verksamheten. En central del av ditt uppdrag är att leda och följa upp undervisningens utveckling inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, med särskilt fokus på att stärka elevernas lärande och måluppfyllelse.
Rollen innebär ett nära och närvarande ledarskap där du arbetar tätt tillsammans med både elever och medarbetare. I vardagen möter du elever, vårdnadshavare och personal i olika sammanhang, ofta i samverkan med andra professioner i skolan.
Tjänsten är till stor del operativ och bygger på ett delegerat ansvar, där du har en aktiv och synlig roll i verksamheten. Att leda genom närvaro och vara en del av skolans vardag är en central del av uppdraget.
Ledningsgruppen
Du blir en del av skolledningen tillsammans med rektor och ytterligare två biträdande rektorer. Uppdraget innebär ett tydligt mandat med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka.
Samarbete är en nyckelfaktor skolledningen arbetar som ett team där vi tillsammans leder och utvecklar verksamheten mot gemensamma mål. I rollen ingår ansvar för personal, budget och verksamhet. Olandsskolan, Ekeby skola och Stödenheten som ingår i vårt skolområde.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Ansvar för arbetslag
• Leda och coacha medarbetare/arbetslag
• Medarbetarsamtal
• Lönesättande samtal
• Personalansvar
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Elevärenden
• VårdnadshavarkontakterKvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, har du genomfört rektorsutbildningen är det meriterande. Det är även till fördel om du dessutom har kunskap i Unikum, Skola24 och Teams.
Att arbeta som biträdande rektor är ett ansvarsfullt uppdrag och det är några personliga förmågor som är särskilt viktiga för oss, såsom en unik förmåga att skapa goda relationer till medarbetare, elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en ledare med tillit till dina medarbetare, med mod att delegera och förmåga att bidra till en tillåtande och lärande kultur. Du har ett gott och tydligt ledarskap där man tar tag i konflikter och genomför även de svåra samtalen samt att du har ett coachande förhållningssätt som får dina medarbetare att växa och utvecklas.
Om det låter som en träffande beskrivning av dig hoppas vi att du söker jobbet hos oss!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-15 Eller enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-00566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars Kommun
(org.nr 212000-0290)
Box 66 (visa karta
)
747 30 ALUNDA Arbetsplats
Östhammars kommun, Grundskola Kontakt
Rektor
Anna-Karin Sehlstedt Stål anna-karin.sehlstedtstal@osthammar.se +4617385804 Jobbnummer
9994464