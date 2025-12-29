Biträdande rektor med specialpedagogisk kompetens
2025-12-29
Torsviks skola är en av Sveriges mest framgångsrika grundskolor F-9 belägen endast 15 minuter från T-centralen. Skolan grundades 1907 och här finns en härlig blandning av nytänkande och tradition. Vi tar emot ca 230 elever i årskurs F-3 och verksamheten är uppdelad i tre arbetslag, samt ett arbetslag för elevhälsoteamet. Nu söker vi en biträdande rektor med specialpedagogisk kompetens för årskurs F-3 som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss!
Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.
I din roll som biträdande rektor ligger ett uppdrag att tillsammans med övrig skolledning leda och utveckla Torsviks skola. Tillsammans leder ni skolans pedagogiska utveckling samt bidrar till förbättrade skolresultat och ett gott arbetsklimat.
Du kommer att ha ett särskilt ansvar för lågstadiet där personalansvar, elevhälsoarbete, trygghetsarbete och att lägga schema för åk F-3 ingår. I Lidingö stad har vi Utvecklande ledarskap som ledarmodell då dialog och delaktighet för alla medarbetare på arbetsplatsen är viktigt för oss. Alla chefer går vårt ledarskapsprogram Ledarlyftet för att få en samsyn inom staden.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare och har en specialpedagogisk utbildning samt erfarenhet av att omsätta specialpedagogisk kunskap i praktiskt ledarskap. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta som skolledare. Dina kunskaper om det kommunala skolsystemet och styrdokumenten är mycket goda. Vidare har du erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd verksamhet, personalansvar och budgetansvar.
Du har gedigen kunskap och erfarenhet av att leda elevhälsoarbete och trygghetsarbete, samt vana av schemaläggning. Som ledare drivs du av att identifiera och undanröja hinder för lärande, och du ser till att det specialpedagogiska perspektivet genomsyrar hela verksamheten. Det är meriterande om du också är examinerad från den statliga rektorsutbildningen.
Dina egenskaper: Du har lätt för att skapa relationer och samarbetar väl med andra, samtidigt som du har ett eget driv och kan arbeta självständigt. Du har gott omdöme och är tydlig i din kommunikation med såväl elever och vårdnadshavare som med medarbetare. Vidare är du trygg i ditt ledarskap och ser olikheter som en tillgång.
Du har en unik förmåga att skapa trygghet, engagemang och delaktighet i arbetet med att driva skolutveckling mot en mer inkluderande skola. Du har ett lyhört och flexibelt förhållningssätt och arbetar mål- och processinriktat. Du analyserar och reflekterar gärna över verksamhetens behov och resultat utifrån ett helhetsperspektiv.
Vem är du i teamet? Vi ser att du är en lojal och prestigelös lagspelare. Du vågar tillsammans med skolledningen kliva före och vara verksam för framtidens utbildningssamhälle. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och arbetar utifrån våra värdeord: engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar till att skapa engagemang, har ett professionellt förhållningssätt och tar initiativ för att ständigt utveckla både dig själv och verksamheten.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Sara Carlson
