Biträdande rektor för F-3, fritidshem och resursskola
2026-04-22
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Vill du vara med och leda i en skola där gemenskap, engagemang, trivsel och hög kvalitet genomsyrar verksamheten? Annerstaskolan söker nu en biträdande rektor med ansvar för F-3, fritidshem och resursskola.
Om skolan
Annerstaskolan är en F-9-skola med cirka 300 elever och 48 medarbetare som varje dag gör skillnad i elevernas liv. Här möts du av en stark vi-känsla och en kompetent, engagerad och stabil personalgrupp.
Skolan är centralt belägen i Flemingsberg med goda kommunikationer via pendeltåg och buss.
Hos oss står eleven alltid i fokus, vi har en trygg skolmiljö samt arbetar med språkutvecklande arbetssätt och metoder i alla ämnen. Vi har ett utökat elevhälsoteam, en skolutvecklingsgrupp samt olika lärgrupper som tillsammans arbetar strukturerat utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolans organisation är tydlig med väl etablerade rutiner och arbetssätt.
Vi är stolta över vår skola, en plats där både elever och medarbetare trivs och vill stanna.
Uppdraget
Som biträdande rektor ansvarar du för elever och personal:
Årskurs F-3
Fritidshemmet
En nystartad resursskola med 6 platser (start augusti)
Rollen ställer höga krav på att du är operativ, närvarande och verksamhetsnära. Du bygger förtroendefulla relationer med personal, elever, vårdnadshavare och kollegor genom ett tryggt, tydligt och tillitsfullt ledarskap.
Du leder och driver ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete med fokus på att stärka undervisningens kvalitet, fritidshemmets uppdrag samt skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, inte minst i uppbyggnaden av vår nya resursskola. Målet är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt lärande och känna trygghet och trivsel i skolan.
I uppdraget ingår bland annat:
Förbereda och samordna elevhälsoarbete
Medarbetar- och lönesamtal
Daglig samordning av personalbemanning
Arbetsmiljöansvar
Pedagogisk utveckling- och systematiskt kvalitetsarbete
Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av rektor, ytterligare en biträdande rektor och en intendent. Du deltar även i elevhälsoteamet, trygghetsteamet, utredningsteamet och samarbetar nära övriga funktioner för att utveckla verksamheten mot gemensamma mål. I ditt arbete har du stöd av både lokala och centrala stödfunktioner såsom HR, IT, trygghet och säkerhet samt juridik.
Vem är du?
Du är en trygg och engagerad ledare med god samarbetsförmåga. Du är en lagspelare som bidrar till helheten och som trivs i en dynamisk och mångkulturell miljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor f-3 samt erfarenhet av fritidshemmet
Har påbörjat alternativt slutfört rektorsprogrammet
Har ett tydligt och närvarande ledarskap
Kan kombinera strategiskt tänkande med operativ handlingskraft
Skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje
Har förmåga att se både helhet och detaljer
Vill vara med och utveckla både lågstadiet, fritidshemmet och en inkluderande resursskola
Har kunskap om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt erfarenhet av samverkan med fackliga parter.
Det är mycket meriterande om du:
Har kunskap och erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt och metoder
Har erfarenhet av arbete i resursskola eller anpassad grundskola
Har erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor i en kommunal grundskola
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Upplysningar:
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rektor Yvania Medina tel.08-535 337 46yvania.medina-avila@huddinge.se
For att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
