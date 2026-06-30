Biträdande rektor åk 6-9 sökes till Strandskolan
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2026-06-30
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Vad vi gör och vill
Vill du vara med och leda en skola där höga ambitioner, stark elevtro och tillgängliga lärmiljöer står i fokus? Strandskolan i Tyresö kommun söker en engagerad och erfaren biträdande rektor till vår F–9-skola.
Strandskolan ligger vackert beläget i en skärgårdsmiljö i Tyresö, omgiven av natur och hav. Våra ljusa och fina lokaler skapar en trivsam arbetsmiljö för både elever och personal – här finns både lugn och energi för lärande och utveckling.
Strandskolan är en välfungerande skola som präglas av höga resultat, en positiv elevsyn och ett starkt utvecklingsfokus. Vi arbetar målmedvetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer och en gemensam skolkultur, samtidigt som vi ständigt utvecklar undervisningen i klassrummen.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
I din roll som biträdande rektor kommer du ansvara för årskurserna 6-9, men du behöver vara öppensinnad och flexibel då uppdraget kan förändras över tid utifrån verksamhetens behov.
Du kommer att ingå i en ledningsgrupp bestående av rektor, intendent och två andra biträdande rektorer, där nära samarbete och delat ansvar är en självklarhet. Du förväntas samtidigt kunna ta stort ansvar för ditt eget uppdrag och dina årskurser.
På Strandskolan tror vi på stor pedagogisk frihet – våra medarbetare är proffs och ska ges förutsättningar att ta ansvar för sin undervisning. Samtidigt behöver skolledningen hålla ihop verksamheten, skapa samsyn och följa upp att alla arbetar mot samma mål.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Trivs i en utvecklingsdriven och tillitsfull miljö
• Har ett coachande och närvarande ledarskap
• Är skicklig på att skapa struktur, bygga relationer och leda med riktning
• Har erfarenhet av att rekrytera kompetenta medarbetare och bidra till en kultur där frihet under ansvar råder
För att vara kvalificerad för tjänsten behöver du:
Lärarlegitimation
Rektorsutbildning
Minst tre års erfarenhet som biträdande rektor eller skolledare, gärna inom grundskolan.
Erfarenhet av schemaläggning
Erfarenhet av personalansvar
Erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete
Erfarenhet av elevhälsoarbete
Välkommen med din ansökan
Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Rektor Strandskolan, Robert Irestamrobert.irestam@tyreso.se
, tel: +46857827867
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
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135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Kontakt
Hugo Hjorter 0857828230 Jobbnummer
9985342