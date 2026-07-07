Biträdande rektor
Föreningen Hillel / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-07-07
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Föreningen Hillel är en organisation centralt på Östermalm som funnits sedan mitten av 50-talet. Föreningen driver den judiska skolan samt en förskola och ett fritidshem. Totalt omfattar verksamheten drygt 400 barn och har drygt 70 medarbetare. Vi är en liten familjär skola med judisk profil, från förskoleklass till och med klass 6. Skolan har idag drygt 275 elever. Vi flyttade för drygt tio år sedan in i helt nya och anpassade lokaler i hjärtat av Östermalm med skolgård på skolans tak med utsikt över Stockholms takåsar. Hos oss finner du en närhet mellan ledning, föräldrar och kollegor. I vår senaste medarbetarundersökning visar siffrorna på att vi är en attraktiv arbetsplats vilket vi är stolta över.
Vi har en judisk profil med vissa konfessionella inslag och har som mål att främja barnens valmöjlighet i att kunna leva ett fortsatt judiskt liv i Sverige genom att under läsåret fira de judiska högtiderna.
Hillelskolan har ca 270 elever i två parallella klasser från förskoleklass till årskurs 6, ett fritidshem för våra lågstadieelever och en fritidsklubb främst för elever i årskurs 4. Våra elever når höga resultat och vår personal är stolta över sin arbetsplats.
Vi är fem personer i styrgruppen som arbetar med delat ledarskap och en rektor som har det formella ansvaret för förskola, skola och fritidshem.
Som biträdande rektor med ansvar för utveckling av fritidshemmet och F-3 förväntas du vara en närvarande pedagogisk ledare. Du arbetar tillsammans med rektor och övriga medarbetare i en tillitsbaserad och relationell styrning och ledning där vi förvaltar och utvecklar verksamhetens kvalitet.
Ditt uppdrag är att vara aktivt delaktig i att driva det pedagogiska- och systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå utifrån skolans mål. Du bidrar till att skapa förutsättningar för pedagogerna att göra ett bra arbete. Du är nyfiken på vår judiska profil och har förmåga att bygga goda relationer till medarbetare, elever och vårdnadshavare.
Ett stort fokus i ditt uppdrag som biträdande rektor kommer att handla om samarbete mellan pedagoger på fritidshem och lågstadiet, men som en del av ledningsgruppen kommer du att vara involverad i alla förekommande uppgifter som skolledare; Du säkerställer att undervisningen bedrivs enligt läroplanen och håller hög kvalitet, planerar och genomför studiedagar, arbetsplatsträffar, kompetensutveckling, avslutningar och andra traditionella aktiviteter. Ditt uppdrag innefattar även att hålla medarbetarsamtal, lönesamtal och att arbeta med schemaläggning.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
är nyfiken på och vill bidra och medverka till att utveckla den judiska profilen
lösningsfokuserad, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
tar initiativ, är strukturerad och driver processer från start till slut
leder, motiverar och tilldelar andra befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål
uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, följer fattade beslut, mål, policys och riktlinjer
är väl förtrogen med skolans, fritidshemmets samt elevhälsans styrdokument. Kvalifikationer
Pedagogisk högskoleexamen eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Ha kunskap om pedagogiska teorier som stimulerar till lärande och utveckling.
Ha god organisations- och administrationsförmåga.
Kunna kommunicera väl på svenska både i tal och skrift.
Meriterande
erfarenhet som biträdande rektor i grundskola och fritidshem
erfarenhet från att arbeta med barn i behov av stöd, flerspråkighet och med ett språkutvecklande arbetssätt
kunskaper i schemaläggning i Skola 24
avslutad eller pågående rektorsutbildning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning som är relevant för den aktuella tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@hillel.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande rektor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Hillel
Nybrogatan 19 (visa karta
)
102 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Föreningen Hillel Kontakt
Rektor
Helena Wollin helena.wollin@hillel.nu 0701424887 Jobbnummer
9995541