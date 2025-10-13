Biträdande rektor
Köpings kommun, Nyckelbergsskolan / Pedagogchefsjobb / Köping Visa alla pedagogchefsjobb i Köping
2025-10-13
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings kommun, Nyckelbergsskolan i Köping
Om Nyckelbergsskolan:
För närvarande bedriver vi vår verksamhet i modulskola, på Barnhemsgatan i Köping. Detta är en spännande tid för oss, då vi ser fram emot att flytta in i en helt ny skola som beräknas stå klar i augusti 2027. Den nya skolan kommer att erbjuda moderna och inspirerande lärmiljöer som stödjer både elevernas och personalens utveckling.
Vi har elever i årskurs F-6 och fritidshem i samma byggnad. Vi strävar efter att skapa en trygg miljö och en god arbetsplats, därför har vi förstärkt varje arbetslag med en extra pedagog och anställt personal som fokuserar på förebyggande arbete och stöd för elevernas utveckling. Vi är en mångkulturell skola där eleverna lär sig att ta ansvar och samarbeta med andra. Språkutveckling och sociala färdigheter är centrala mål för oss.
Vår vision är tydlig: "Vi lägger grunden för hur man genom kunskap, ansvar och framtidstro lyckas i livet!" Vi strävar efter att varje elev ska känna sig trygg och motiverad att nå sin fulla potential. Genom att fokusera på kunskap, ansvar och framtidstro, förbereder vi våra elever för att lyckas i livet och bidra positivt till samhället.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan i huvudsak sammanfattas innehålla pedagogiskt lednings- och utvecklingsansvar. Du kommer i tjänsten att ha ett nära samarbete med rektor för Nyckelbergsskolan men förväntas även arbeta självständigt. Du ingår tillsammans med övriga rektorer i Köping i grundskolans rektorsgrupp.
Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor, medarbetare och elever. Som biträdande rektor på Nyckelbergsskolan blir du en nyckelperson i att tillsammans med rektor driva vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi söker dig som vill bidra till att hela läroplanen blir levande i vardagen, där elevernas kunskapsutveckling, trygghet och värdegrund går hand i hand. Hos oss får du vara med och skapa en skola där både elever och personal växer och utvecklas.
Även följande arbetsuppgifter ingår i tjänsten:
* Att tillsammans med rektor ha det dagliga ansvaret för verksamheten och arbeta nära både elever och personal.
* Ta ansvar i elevhälsoarbetet.
* Ta ansvar för- och delta i skolans systematiska kvalitetsarbete.
* Vara delaktig i planering av skolans organisation.
* Vara delaktig i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.
* Ta ansvar för- och leda delar av likabehandlingsarbetet.
Du kommer att ha personalansvar där bland annat medarbetar- och lönesamtal ingår samt vissa administrativa uppgifter kopplat till personalen.Kvalifikationer
Vi söker dig med en pedagogisk högskoleutbildning som är väl förtrogen med utbildningssystemet och de styrdokument som ligger till grund för skolverksamheten. Har du genomgått eller genomgår rektorsutbildningen eller annan ledarutbildning är det meriterande. Har du även sedan tidigare arbetat med att leda systematiskt kvalitetsarbete, erfarenhet av arbetsrätt och arbetsmiljö samt elevhälsofrågor är det meriterande.
Som ledare på Nyckelbergsskolan är du närvarande, lyhörd och stödjande, en person som skapar förtroende och bygger goda relationer med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Du möter vardagens utmaningar med ett positivt förhållningssätt och ser möjligheter där andra ser hinder. Din flexibilitet och förmåga att anpassa dig efter olika situationer bidrar till att skapa en trygg, utvecklande och inspirerande skolmiljö för alla.
Du som ledare är lösningsfokuserad, driven och värdesätter mångfald och ser olikheter som en tillgång. Du har en förmåga att väcka medarbetarens engagemang, nyfikenhet och motivation.
Önskat tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse.
ÖVRIGTAnställningsvillkor
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrunder.
Köping arbetar för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Genom våra övningsskolor samverkar vi med högskolor och universitet och får ta del av aktuell forskning samtidigt som vi bidrar med vår erfarenhet. Det pedagogiska kvalitetsarbetet utvecklas ständigt för att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för alla elever. Tillsammans ska vi göra skolan trygg och utvecklande!
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings kommun
(org.nr 212000-2114) Arbetsplats
Köpings kommun, Nyckelbergsskolan Kontakt
Rektor
Johanna Loman johanna.loman@koping.se 0221-259 49 Jobbnummer
9552471